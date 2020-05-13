隨著疫情趨緩，台灣人的生活逐漸恢復正常，這其中也包含了「政治生活」。病毒有起有落，唯有惡鬥永恆不變。我們就可以看到罷韓在高雄搞得風生水起。與之同時，眾多的政治人物也開始思考下一步，特別是2022與2024的選舉。這其中，陳時中無疑是大眾最關心好奇的重量級人物。

說陳時中重量級，是因為他靠著這幾個月中央流行疫情指揮中心指揮官的身分，累積了極大的人氣，此時此刻他說是台灣的人氣王，絕對不為過。問題來了，人氣王照理說應該是選總統，不是嗎？人民最喜愛的人當總統，在民主國家不好像是理所當然該發生的事情嗎？

談到陳時中選總統，非常多人可能認為他還不到這火候，現在只是防疫建立了高人氣而已，可能只是暫時的，等到真的出來選舉，就要受檢驗，人氣就會下去，或者說民進黨現有權力結構不會容許他篡位，賴清德與鄭文燦不會讓陳時中有機會等等。多數分析還是認為陳時中會選的是2022年台北或新北市長而已，而不是2024總統。

這個判斷有其道理，的確陳時中最可能選的還是台北或新北市長。畢竟他是民進黨員，參與政治超過20年（早在2000年就號召200位牙醫加入民進黨挺扁），在台北市這個連續20幾年未曾在執政的戰場出戰，或出征新北奪下國民黨最大根據地，於情於義於理似乎都是陳時中的責任。

也就是說，陳時中除非甘願從此淡出政壇，讓他抗疫一戰的光環逐漸消失，不然他無論如何都得在2022年參選，把如浮雲般的人氣轉化為堅實的權力，才真正能建立穩固的政壇地位。

然而，一旦市長選舉勝利，自此就會被綁在地方，鎖死在日常政務裡面。再者，從朱立倫與韓國瑜的前例來看，2022勝選、2024選總統的難度便極大，到了2026年拼連任也自動成了你的責任…差不多就離總統越來越遠。

接下來我們要探討的是，陳時中究竟「心」有多大？幾個月的大紅，會否就讓他產生了總統夢？若有，這總統夢會持續多久？

以現在的社會氣氛，很多人會無法接受筆者這樣把他們的「偶像」看作是一個可能有權力慾望的人，陳時中可是超越黨派的英雄！超級多天沒休假了，很努力、很認真、很辛苦、很偉大…。抱歉，這不是政治世界的邏輯，陳時中就是一個參與政治多年的100%政治人物。

大家想想，當年的柯P改變成真到哪裡去了？世大運以後萬人擁戴的柯市長到哪裡去了？台南的人氣市長「賴神」也到哪裡去了？花媽到哪裡去了？是的，他們都還在政壇，但也都跌落了神壇。陳時中會是例外？抱歉筆者不這樣認為。在媒體與輿論無上限的吹捧下，人性能產生多大的改變，相信大家心理都有數。

觀察陳時中究竟心在不在總統大位，有一個觀察指標，就是他選擇選台北還是新北。若選擇台北，那表示他甘於讓台北市長成為他公職生涯的最高峰，畢竟台北市非國民黨現有執政縣市，能發揮的實力較弱。但若選擇新北，就嗅得出「保留2024參戰權」的味道了。

政治的列車不斷在走，未來沒人可以完全預測到。但順著人性的基本思維想事情，與最後的結果也不會相去太遠。在這裡也要特別提醒一下喜愛陳時中的朋友，「愛他就不要害他」，吹捧陳時中把他的心養大，就是讓他跌下神壇最快的途徑。

所謂「捧殺」，可不一定是出於惡意才做出來的行為。

（作者為網路媒體工作者）