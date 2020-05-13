中原大學副教授招名威遭陸生投訴，上課帶有種族歧視性言論，他以為可以「先發制人」，以被壓迫者的姿態高調開記者會，豈料課堂完整影片公布後，案情逆轉，是招名威針對性的言論挑釁在先，還想拿「中華民國」當擋箭牌，上綱成統獨問題，呼應綠色政治正確，根本是惡人先告狀。

招名威一開始找民進黨立委何志偉開記者會，稱自己因在課堂上提了「武漢肺炎」、「中華民國」等字眼，被校方要求向陸生道歉。乍聽之下讓台灣輿論譁然，教育部長潘文忠隨即發表聲明，多次強調自己是「中華民國教育部長」，力挺招師。

後來當天3月13日課堂的影片曝光，原來招師在課堂上公開主張白種人比黃種人高尚，並歧視中南美洲裔打掃員工，還提及三聚氰胺毒奶粉事件，他說：「在座的各位可能吃得比較少，透過攝影機的另外一個對岸同學，他們可能吃得比較多一點，對的，你知道嗎，就是在講你們」；另一段內容中招師說「所以你覺得武漢肺炎只死一萬多人嗎？怎麼可能！對，就是在講你們。」

陸生因招師上述言論向校方投訴，招師被中原大學約談，要求他在課堂上向陸生道歉，他在道歉開頭時表明自己是「中華民國台灣教授」，但校方認為不需故意提中華民國，讓招師不滿，才找立委來一起開記者會，批評校方過於偏袒陸生。

在上課影片曝光後，輿論反轉，認為是招師挑釁言論在先，就連綠營民代也看不下去，批招師是拿統獨議題當「遮羞布」；中原大學也不願背打壓中華民國的黑鍋，發出聲明強調「中原大學為中華民國之大學，所聘任之老師皆受中華民國之保障，無庸置疑」。

有些綠網民在社群媒體為招師緩頰，認為「他說的都是事實啊」，但試想，若有台生在大陸上課，被大陸教師當著全班的面，嘲諷台灣詐騙犯猖獗，或是塑化劑問題，還補上一句「對，就是在講你」，台生會有何感受？畢竟每個學生都只代表他個人，不能被以偏概全，也不該背負這麼沉重的包袱，還在課堂上被老師以多欺少的霸凌。

再看「中華民國」問題，可發現對部分綠色意識形態者而言，「中華民國」變成在操弄兩岸對立情緒的擋箭牌，只要搬出來，就可以上綱成兩岸問題，煽動對立仇恨，再以「守護台灣」者自居，極其消費之能事，但這次如意算盤被看破手腳，以為可以「先下手為強」，其實公道自在人心。