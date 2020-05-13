儘管已有許多國家紛紛表態支持，但台灣今年能否參與WHA會議，從當前各種跡象與政治現實看來，除非北京當局同意或默許祕書處對台發出邀請，否則前景似乎不樂觀，也令許多有識之士對後續兩岸關係發展深感憂慮。

尤其，今年WHA於18、19兩天舉行，適逢520蔡英文總統發表連任就職演說前夕；緊接著，中共全國兩會陸續召開。若按慣例，中共領導人習近平也將藉由適當場合發表涉台談話，為新階段的兩岸關係再次定調。

上述三個事件，似已形成環環相扣的緊密連動關係。至於雙方能否藉此機遇，以善意與自信相互回應，開啟兩岸歷史新局，以共同抵禦各種內外凶險？抑或因循以往的政治慣性，從而深陷、加劇兩岸彼此對抗態勢？此刻，歷史正考驗兩岸最高領導當局的政治智慧。

儘管年初新冠疫情在大陸全面爆發，特別是1月23日武漢封城以來，兩岸各種交流往來陸續中斷，甚至因當時台灣口罩戰備存量不足而被迫祭出限出政策，在兩岸缺乏有效溝通與互信嚴重不足的情況下，加劇了雙邊關係的進一步緊張。

但是，即使面對如此險惡情勢，1月26日副總統當選人賴清德提出「三個共同」，公開呼籲兩岸共同合作應對傳染病、天災、地變等共同敵人，以及增進兩岸人民福祉的共同目標，隨即遭到台灣激進網民與部分支持者圍剿撻伐。儘管有此前車之鑑，蔡英文總統仍於30日公開提出「行有餘力就會提供（對岸）必要協助」的政策宣示。

緊接著，2月1日晚間9時，以武漢市台辦負責人名義透過《新華社》刊出「部分台胞因工作、家庭需要，希望能早日返台，我們高度重視，正在積極協助解決。」讓原本滯留當地台民返台僵局出現轉機。3日首架人道專機由東航執飛，惜因技術性理由，未能載返蔡政府原擬準備提供對岸第一線醫護人員使用的萬件防護衣—外界普遍相信，這應是由蔡總統親自拍板所為之決策。

此事未成，固然不免令人遺憾，但從上述事件發展來看，或可發現：兩岸當局並未因雙方既有分歧，而放棄共同為改善兩岸關係所嘗試的各種努力。

回顧2016年，適逢台灣將再次進行政黨輪替，而當年的WHA在520後舉行，台灣直到報名最後一刻才收到邀請函。而蔡英文在隨之的總統就職演說中，也向對岸釋出重大善意，儘管北京當局以「未完成答卷」回應，但外界原本擔心的「地動山搖」並未出現，台海也得以維持相對的和平與穩定。而當年兩岸衛生官員在WHA現場的良性正面互動，透過新聞畫面傳回，鼓舞了不少人心，更為兩岸增添一段佳話。

值此全球疫情與百年變局，面對台灣爭取參與WHA，相信北京當局絕對有能力繼續扮演杯葛的負面角色，為台灣社會反中仇陸添薪火；同時，也相信北京當局有充分的能力讓台灣以有尊嚴的方式參與，讓兩岸為全球防疫合作共獻心力，攜手踐行人類命運共同體精神，以善意增進善意，讓今後兩岸關係發展啟動正循環，共同跳出日益惡化的敵意螺旋陷阱！

（作者為兩岸政策協會祕書長）