外傳共軍將於5月14日零時起至7月31日24時止，連續2個半月在渤海灣內舉行軍事演習。這個公告由於將蔡總統520就職典禮夾在中間，引起這個演習具有強烈針對性的聯想。但是我必須要說這種報導太牽強，太政治化了，好像不在這個關鍵時刻報導共軍舉行軍演，就不能凸顯台灣備受中共壓抑似的。一個管制半徑僅25公里，似乎是短距離武器的測試就會對國軍構成威懾？整個的報導無非是藉著共軍一個距台海千公里的小型武器演習向美國去告洋狀罷了。

另日本《共同社》消息人士指出，共軍將於8月在海南島附近南海海域舉行大規模登陸演習，模擬奪取東沙島。老實說，奪取東沙島要比奪取南沙群島戰略意義深遠得多，要知道東沙是南海北部經巴士海峽出太平洋的制扼點，戰略地位極重要。這就是為什麼，美國海軍的海洋巡邏機和電子偵察機一而再、再而三地在東沙至台灣西南海域盤旋？因為美國海軍知道那個海域的戰略價值。但我們卻未必知道，國軍高層一直認為台灣的戰略價值是這個島的價值，他們完全不知道台灣的價值在他四面扼控的海域，「唯有走出台灣近海才能發揮台灣的戰略價值」。所以他們也很可能不知道東沙及其周邊的重要性。

東沙也是關係台灣西南安危的關鍵，東沙一失，共軍對台灣南北合圍形成，這是台灣防衛上誰都不願看到的敗局，怎麼能說東沙不重要？早年受「戰略收縮」避免兵力形成海上遊兵之影響，外島撤軍，離島軍改民，集中所有兵力於台灣準備決戰。這是陸軍的軍事思維，海軍與其相差甚大，海軍主張占點（島），連點成航線，構線成海域面，講求實質海域的控制。遺憾的是，台灣雖四面環海但卻是不折不扣的陸軍軍事思維主導一切，東南沙防衛最後終於改交海巡署執法以彰顯主權。戰時讓非軍人抵抗強敵，這筆帳在戰爭法上要怎麼算呢？

大陸這場「登陸奪島演習」，將由解放軍「南部戰區」實施，將動用各式登陸艦、氣墊船、直升機及陸戰隊，規模「前所未有」，未來以幾乎無抵抗能力的東沙作為目標，應該最為可行。東沙距高雄240浬，而距汕頭僅90浬，在空、時上皆對我方不利。而國軍對外離島雖都有應援計畫，唯過去10年共軍在武器換代、更新方面普遍超前國軍，因此未來的應援計畫勢必有場硬仗要打。

台灣一旦失去東沙與南沙，對外海上交通線就完全中斷，影響最大的就是動力資源的原油、天然氣與煤的供應，將造成全台電力的短缺，嚴重影響國家經濟與民生。因此南海諸島與海線的安全並非軍方單方之事，而是關係國家安全的大事，須從更高層次看這個問題。

（作者為海軍退役中將）