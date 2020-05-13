外交部長吳釗燮在立法院表示，如果能加強台灣的聲量，台灣參與世界衛生大會（WHA）的目標就愈來愈接近。原來民進黨政府辦外交是拷貝國內政治模式，以聲量大小決定，當然難有成效可言。台灣多年爭取出席WHA，今年支持聲量響徹雲霄，台灣防疫神話無遠弗屆，卻是雷大雨小，令國人頓感錯愕、失望。要請問吳部長，聲量要強到何種程度，台灣才能出席WHA？

國民黨立委江啟臣質詢時表示，台灣防疫與口罩外交的成效都是展現國人希望參與WHA的聲量，但美國卻不願站出來正式提案，前功盡棄。吳釗燮回應，美方認為今年仍不合適處理，我方太強硬，會有反效果。他並指出，中共和WHO簽有秘密備忘錄，因此台灣參與WHA遭到打壓，要打破這個秘密備忘錄，台灣必須要有更強大的國際聲量。

吳釗燮所言與一般認知顯然有極大落差，台灣今年爭取出席WHA最不缺的就是聲量。蔡英文總統及衛福部長陳時中的投書，「Taiwan Can Help」的外交攻勢滲透世界各地，博得主流國際媒體最大版面，製造了震天價響的聲量。

美國由國務卿蓬佩奧親自領軍，率領國務院及衛生部組成的「國家隊」，運用傳統記者會、視訊會議及臉書、推特等數位平台力挺台灣。美國國會也是全力投入，參眾兩院外委會領袖8日致函55國政府，呼籲他們支持台灣國際參與；參議院11日也通過協助台灣重獲WHA觀察員身分的法案。

台灣1450部隊一向驍勇善戰，出征各地，並在台灣內部推波助瀾，發揮加乘效應，大家對參與定18日舉行的WHA信心倍增，現在吳釗燮卻說這一切還不夠，對國人的熱烈期盼潑了一盆冷水。

在國際政治中，聲量是虛，實力才是王道，國際支持往往是「空爆彈」，必須轉化為行動才有效益。民進黨政府的操作固然炒熱台灣爭取參與WHA行動，但終須面對現實政治檢驗。以美國最近的聲援作為指標，外媒報導美、日聯合爭取理念相同國家連署支持台灣參與WHA，外交部立即高調表達感謝之意，同時拉抬聲勢。

但被問到實際進展時，吳釗燮只能模糊表示，事涉外交默契，無法透露太多。事實上，這些都是公開資訊，加拿大媒體早就報導，美、日、英、法、德、澳、紐及加拿大等8國駐日內瓦代表，已於7日與WHO負責對外關係的執行理事艾莉森及首席法律顧問索羅門會面，提出「口頭外交照會」，要求WHO邀請台灣出席WHA，甚至不是書面文件，遑論江啟臣所期望的美國正式領銜提案。

美國拒絕強行出頭並不令人感到意外，川普標榜的「美國優先」意涵美國利益第一，而美中關係重量又駕凌美台關係。而從務實面來看，以目前WHO會員結構，美國提案被採納可能性極低，美國不可能冒險為台灣兩肋插刀。至於參院通過的議案更是緩不濟急，只有象徵意義。但在外交部報喜不報憂的心態下，多數人仍沉醉於被灌輸的假象中。

WHA召開在即，WHO秘書處多次表示不會向台灣發出邀請函，吳釗燮所謂的聲量還不足打破中共與WHO間的備忘錄是先打預防針。事實證明了，無論WHO秘書處、或是美國都無法處理台灣參與WHA爭議，備忘錄也非決定性因素。兩岸問題終須由兩岸自行解決，缺乏善意、共識及溝通管道，再大網路聲量僅能供「國內消費」，絕對無法打開WHA大門。

（作者為資深媒體人）