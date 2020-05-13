其實前後不到一年，我就幹了十個多月，在德邦的分揀廠裡理貨，是長期的夜班，晚上七點到早上七點，每個月休四天。工作地點在廣東一個物流園，那裡除了德邦，還有京東、唯品會、百世快遞。幹這個活也要有文化，可以不懂寫字，但要能認字，否則就沒法讀出標籤上的目的地。此外自己的名字也要會寫，有時會要簽名。

面試基本上就是走形式，其實來者不拒，但入職前要無薪試工三天。這應該違反了勞動法，但我打聽了一下，這裡的物流企業都這樣。你要是不能接受，就別幹這工作。

無薪試工三天

從實踐來看，試工也確有必要。來這裡幹活的人，很多其實並不知道具體要幹什麼、怎麼幹。試工是一個互相瞭解的機會。就我所見，試工後留下來的人還不到一半。有的人甚至試兩個小時就走了。不過，理應給留下來的人補上那三天工資才對。

當然公司也有人性化的一面，很多從外地來打工的人，身上盤纏不多，所以入職滿二十天後，公司會提前發放頭半個月的工資，而正常應該是次月十五號才發的。

分揀場就像一個大埠頭，我們在一米高的工作台上幹活。工作台大約有八到十個足球場那麼大，四周是編了號的一個個裝卸貨口，一排排貨車屁股朝工作台停靠著，打開後廂門裝卸貨物。

我喜歡這份工作，雖然不是所有方面，它不用跟人說話，不用開動腦筋，擼起袖子幹就行了。因為是在廣東，一年裡有九個月是夏天，白天太陽把頂上的鐵棚曬得發燙，晚上也涼快不了多少。一般上班個把小時後，人就汗涔涔的了，直到第二天早上。

剛幹這活的人都會掉體重，我有同事三個月內瘦了四十多斤。我原本不算胖，但也掉了近二十斤。

我們每天工作十二個小時，一般情況下，早上下班前的兩個小時會比較清閒，可以幹一會歇一會，而從晚上十點到早上五點這段時間最忙，基本上一刻不停。具體是這樣的：晚上七點上班，幹到九點，然後吃飯半小時。廠裡有兩個食堂，被不同的承包商承包，提供不同風格的食物。平心而論，它們價格公道，而且比較衛生。吃完飯後就從九點半一直幹到早上七點。有些人會自帶麵包和餅乾，半夜抽空往嘴裡塞點。有些人就連著十個小時不吃東西，他們習慣了。我一般都帶餅乾，偶爾忘帶肚子就餓得咕咕叫。

早上下班前要開個例會，總結當天工作中的問題，一般兩三分鐘講完，畢竟革命不是耍嘴皮子。

早餐其實是晚餐

下班後我們要吃早餐，對我們來說其實是晚餐。大多數人每天就吃兩頓。吃完飯就回住處洗澡洗衣服。衣服是很難洗乾淨的，因為晚上要搬貨物，難免沾到各種汙漬油漬，而且人累的時候會想：洗太乾淨沒有必要，第二天還是會髒的。再說高效的去汙品也不便宜，打打肥皂就行了吧。於是衣服晾乾後，甚至還能聞到濃濃的汗味。不過幹這種工作，自然而然地，就不會介意這種問題了。

睡覺是最磨人的部分，對於日夜顛倒的生活，每個人的適應力各不相同。在頭幾個月，我一直處在這種狀態：半夜到了四五點就睏得不行，站著隨便往哪靠靠就能馬上睡著，差點要摔到地上。幹起活來就像行屍走肉，目光是恍惚的，意識是模糊的，自己都不知道自己前一秒做了什麼。因為這個緣故，有一次我把兩包貨物的標籤貼反了，把重慶的貼上了北京的標籤，北京的貼上了重慶的標籤，幸好在裝車前就發現，被追了回來。

可以說每個晚上，當我被睡意折磨得走投無路時，我就賭咒下班後一定要立即睡上狠狠的一覺。可是到早上下班後，人又變得不睏了，而且剛剛長時間地從事完身體並不喜歡的勞動，心裡會生出一種奇怪的厭煩，渴望做一些身體喜歡的事情，以壓制那種厭煩，使身體得到補償，恢復活力。我看到有些同事，經常下班後去唱K，唱到下午睡一兩個小時又來上班。我不是那種瘋狂的人，我不想把命丟在工作裡。所以我採用一些溫和的方式，比如說早餐吃好一點，或者去超市買買東西，雖然那裡的超市商品很少，然後聽聽音樂，以調節心情。

但問題是我仍然不想睡，也睡不著。到了下午，我又開始為睡眠焦慮了。我住的屋子很熱，白天室內有三十多度，吹風扇也不頂用。為此我想了很多辦法，安眠藥我買不到，聽說黑巧克力有助睡眠，我就把它當藥吃，睡前服一片，這當然不管用。褪黑色素我也買了，也完全沒有效果。最後只能喝酒了。超市裡有四升裝的二鍋頭，紅星的太貴，我就買雜牌。幾種雜牌都是四川產的，喝起來不像清香型的二鍋頭，而像濃香型的酒，不過價格倒是很便宜。在我給自己劃定的消費水平內，我偶爾也會買好一點的酒，比如五百毫升裝的老村長，十八塊錢一瓶，是這個價位裡最好喝的。喝酒也要花時間，所以我一邊喝一邊看書，喝完後完全不記得看了什麼，有時我要喝上二三兩才能躺下。

日夜顛倒的生活

晚上我是六點半起床，假如中午兩點前能睡著的話，我就感到慶幸。但在有些糟糕的日子，我過了四點還不能睡著，於是我更焦慮了。另一個問題是，睡醒後的我還是醉醺醺的，幸好我走路上班，我真真切切地感覺到，每一腳踏下去，路面的高度都不相同，而且說不清楚是我的身體在搖晃，還是這個世界在搖晃。假如沒有醉得那麼厲害，我就會感到困乏，覺得就像完全沒有休息過一樣。

路過一排出租平房時，聞到屋裡傳出飯菜的香味，看到別人已完成一天的勞動，正愜意地癱坐在沙發上，我深深感到這種休閒的時刻就是真正的幸福，而我甚至還沒有開始幹活就已經比他們更累了。這時候我就會惡毒地咒罵自己，我的身體咒罵我的意志，我的意志也咒罵我的身體，我發誓明早下班後要立刻睡覺。可是到了明早，情況又和前一天一樣，周而復始。（胡安焉／雲南）