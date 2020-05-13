立法委員洪孟楷日前在立法院質詢時指出，我駐帛琉大使館在短短40天內金援帛琉將近844萬美元，要求外交部長吳釗燮說明。吳釗燮在答詢時故意抓住洪孟楷誤將大使館寫成領事館的筆誤，誤導說成是假訊息，隨後綠營1450立馬出征，意圖遮掩這起事件。但若查證帛琉當地媒體《島嶼時報》，一筆一筆的捐款都詳細記錄在每一則報導裡。蔡政府撒錢大搞金援外交，卻又遮遮掩掩不敢承認，到底是在怕什麼？

這8筆對帛琉總額達843萬9000美元的援贈，至少有三點不合常理。

第一，根據《島嶼時報》的報導，我國在2019年對帛琉的金援只有628萬美元，其中還有240萬是2018年應付而未付的額度。而2018一整年我們只金援了帛琉100萬美元，2017年支付的是443萬2000美元，但這是2015年加上2016年，也就是馬政府任內最後兩年承諾的捐款總額。從2016到2019，我國金援帛琉的經費平均都沒有超過400萬美元，為何到了今年會暴增到將近844萬？

第二，根據以往的紀錄，我國撥款給帛琉大概都是區分上、下兩個半年給付。例如2017年，7月17日援贈233萬美元，12月20日援贈210萬1000美元。2018年只在8月13日給付100萬美元；2019年也是分散在3月、4月、8月及10月四個不同的時間點撥款。為何今年急於在上半年就付了這麼大筆的金額？而且集中在5月之前？是不是與WHA召開有關？

第三，往年的捐款時間，最多也就是2019年區分了4次，為何今年要拆成8次之多？而且除了例行捐給密克羅尼西亞群島論壇祕書處的20萬美元之外，其他都是以「刺激帛琉經濟發展計畫」的同一個名義，且都是由帛琉財政部長出面接受捐款。以如此類似洗錢的方式撥款，外交部是否應該說清楚？

帛琉人口總數是1萬7900人，每年人均收入是美元16910元，世界排名41。而台灣人均收入是25360，排名30。844萬美元相當於2億5300萬台幣，均攤下來，等於帛琉每位國民在短短40天內從台灣獲得過1萬4000餘元台幣的捐贈。相較之下，新冠肺炎疫情下，我們台灣的紓困經費每人只有1萬元，還得備受政府的刁難。請問蔡政府的心目中到底把台灣人民擺在什麼位置？

日前傳出3月30日巴拉圭參議員提案，若非我外交部趕忙在4月4日以防疫為名送上320萬美元，巴國外交部可能現在已在北京洽談建交事宜了。

馬英九政府時期，由於兩岸關係和緩，外交休兵，中華民國不需要友邦為我們在國際發聲。蔡政府上台後，2017年起的援外預算就一路暴增，但邦交國數字卻一路暴跌。蔡英文在野時總指責馬政府讓台灣失去主權尊嚴，但到底是誰讓台灣既失了國格尊嚴還得腆著臉倒貼金錢，國人得張大眼睛看清楚了。

（作者為台北論壇基金會主任）