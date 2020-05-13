新冠疫情尚未明朗、政治紓困紛擾不斷之際，蔡政府的內閣人事卻罕見地在未總辭前，就由蔡總統親自宣示閣揆蘇貞昌留任，而且大部分爭議首長如內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、金管會主委顧立雄等人，就是不動如山。此舉充分凸顯民進黨的執政首重政治正確，哪怕政策執行不利、擾民不斷，只要達到層峰交付政治指導的「深化改革」任務，蔡英文就會讓他們保有富貴官位。可以預見的是，蘇貞昌的鴨霸內閣即將揮別過去4年的一黨獨大，而在未來4年蛻變為一黨專政的民進黨政權捍衛隊。

作為國家最高行政機關，行政院長及各部會首長本應職司福國利民、摒棄朝野之見，然而蔡英文從上一任的內閣起手式，就讓當時的扁家公子陳致中大讚蔡英文肯定扁朝內閣人馬。而這個充滿爭議的民進黨官場文化，不但至今未墜，連基本班底都還是那批扁朝老面孔，超多政務官從青壯當到老年，堪稱一絕。

當時蔡英文對內的說法是穩健不冒進，但過去這4年，對外卻是在政治製造兩岸對抗；對內則在清算鬥爭的種種權鬥中度過。蘇貞昌正是從陳水扁到蔡英文的兩朝元老，屢屢能從巨大民怨、鬥爭中成為政治不死鳥，雖然已經被民意市場唾棄於各種選舉，但權力卻能不斷擴爭，可見蔡英文在連任後為了避免提前跛鴨的窘態太早發生，寧願選擇鬥性強的蘇系人馬當班底，也不願意提前布局中生代接班。這對蔡英文本身的權位而言絕對是成功的一著棋，但對民進黨的長期發展，其接班梯隊心中冷暖自知。

再者，蔡蘇體系從去年選舉至今，舉得老高的「抗中保台」政治標語，讓民眾的生活過得不好卻也悶著發不出聲量，主因正是民進黨掌控了媒體發言權，把國家機器運用得淋漓盡致，搭配上在野黨的監督戰力低落，民進黨得以不斷坐大，而在國家競爭力持續流失之際，轉為全民投入的政治動員浪潮。彷彿魔笛手的音符催眠般，即便過去的民主燈塔已經黯淡無光，經濟實力早已被周邊東南亞國家逐步取代，人民卻被民進黨鋪陳的政治謊言帶著走入不知伊於胡底的險境。

回歸到民進黨人不斷給大家洗腦的「大局觀」，他們仍在利用對台獨有期待的民意進行情感勒索，一方面壓迫政治塑造的主流民意仇中；另方面也方便以美國為首的境外勢力不斷伸到台灣干預內政。這些內控維穩的畸形生態，在短期防疫至上的浪尖上難以扭轉，但蘇內閣在面對國際競爭的開創性、解決障礙的能力不足是不爭的事實，在後新冠肺炎的經濟劇變巨浪拍打到台灣岸邊時，國家人民的未來將何以自處？與大陸即將到期的ECFA經貿協議，至今也未見總統或內閣提出因應之道或經濟模型受衝擊的預判。

對於此次只見政治算計的內閣改組，國人似乎只能繼續搖頭嘆氣，無奈看著潮來潮往掏空我們及下一代的生計基礎。台灣人，你真的不生氣嗎？

（作者為資深媒體人）