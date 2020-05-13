520將屆，獨派丟出「刪除國家統一」和「特赦阿扁」兩大議題，總統蔡英文勢必得接招。衡量前者影響較大，而後者在總統就職實施特赦已有前例，因此若為回應獨派，赦扁是小英可以考量的策略。

綠委蔡易餘等人日前提出《中華民國憲法增修條文》前言修正草案和《兩岸人民關係條例》修正草案，刪除「國家統一」字眼，修改為「因應國家發展」以及「國家管轄領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼時」等。此項修法案已在立院付委審查，引發各界高度關切。

國民黨表明這次不但不會做民進黨的台獨煞車皮，立法院黨團總召林為洲還說，會在國民黨擔任召委時排審，就是要讓民進黨無可逃避。

另一方面，已有不少人在討論，甚至建議蔡英文在第二任任期開始特赦前總統陳水扁。扁媽前陣子因跌倒骨折住院，使得這個議題更顯迫切。陳水扁日前PO出一張他到醫院探視扁媽的照片，還說這可能是最後一次陪媽媽過母親節了。

關於特赦，已低調、乖巧多時的陳水扁只簡短回應，尊重統的職權。不過，據聞，私底下親扁人士動作頻頻，再加上目前蔡英文身邊的重量級政治人物，包括即將上任的副總統賴清德、傳聞將調為監察院長的陳菊、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃以及立院黨團總召柯建銘等人，都曾對特赦阿扁表達過正面支持的態度。

刪統一與赦阿扁，如果蔡英文非要擇一而行，當然是特赦阿扁對整體政局的殺傷力較低，這是台灣的內政，大陸與美國都不致於干涉。當然，蔡政府會考量到此舉是否會給反罷韓力量加添薪火，但是從民調來看，罷韓成功率很高，或許蔡英文願意一搏。獨派沒有什麼實力，玩槓桿卻是一流。