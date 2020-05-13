招名威果然人如其名，藉招搖以求名樹威，利用政治操作，以掩飾其課堂上大失分寸的言論，從逐漸浮現的證據中，可以發現所謂的威脅恐嚇完全是子虛烏有，不過就是一場鬧劇而已，可嘆的是，諸般醜態畢現，而風向卻已席捲，台灣政治的不分青紅皂白早已汙染了整個校園。

招名威可以有自己的政治立場，也有發表個人言論的自由，但絕不能容許假借言論自由之名，針對特定族群，夾槍帶棍的百般譏訕、輕蔑，而既發表了不當言論，抵死不願道歉，反而拿政治口號當遮羞布，更是惡劣的政治操作手法。

事實上，在校園中類似招名威的教師所在多有，但既經指證，也通常一個道歉即可了事，未料招名威竟然打蛇隨棍上，趁著台灣的反中意識風潮，反過來對校方作不實的指控。從事教職，理當關注到每一位同學，豈可針對特殊族類，明嘲暗諷？招名威的事件，絕不能以孤立看待，事實上只是目前校園畸型的冰山一角而已，有多少政治立場鮮明的教師，不在利用課堂，大肆鼓其如簧之舌，企圖影響下一代的年輕學子的？

台灣的政治人物，最擅於覷準時機，傳帶風向，一遇爭議事件，不明就裡之前，便欲藉此樹名立威。何志偉身為新科立委，竟偏聽一面之辭，就率爾召開記者會，為虎作倀、為狼前驅，這也不是孤例了。目前台灣政情緊繃，對立嚴重，政治人物為選票鑽縫導隙、煽風點火，亦不過借題發揮，相互利用而已，幾曾是實心塌地的為百姓謀福？

而教育部長潘文忠，身肩全國教育之重責，手擎全國教育之大纛，於此攸關緊的大事，竟不先究明其來龍去脈，就迫不及待的出面聲援，將一些國體國格的陳腔爛調，盡情敷衍，當前執政黨的官員，捕風捉影，又幾曾是真正為全國教育著想？有教無類，身為教育部長聞「機」起舞，大作其政治表態，亦是可憫可恥。

最令人感慨的是，當招名威在課堂上極盡其皮裡陽秋的能事，在調侃、譏訕陸生的時候，全班學生居然毫無明辨是非的能力，更缺乏同理心，當場來個哄堂大笑，說實話，如果沒有這群學生的鼓噪「助興」，招名威又豈敢將這等帶有嚴重歧視的言語，渲染於原本應該純淨的課堂之中？大學教育，本是該以培養學生獨立思考、判斷為主要目標。但縱觀今日台灣的大學，即使是如頂尖的名校，也隨著民粹的時流起舞，不但不能清晰辨別誰在「胡說八道」，甚至自己也都開始「胡說八道」起來，其每況愈下的程度真的是令人怵目驚心。

至於網路紅人、側翼組織、電視名嘴，連揚湯止沸都不肯去做，反而加油添醋、藉端生事，台灣媒體的亂象更加難以卒睹。一場鬧劇，盡見旁觀者鼓噪、明理者緘默，醜態紛陳、窘象畢露，台灣的政治風波恐怕是永遠不會有歇止的時候了。

（作者為國立台灣師範大學教授）