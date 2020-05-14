無色覺醒》劉必榮：如何與病毒共相處？後疫情時代新秩序？

歡迎收看《無色覺醒》第630集播出，由東吳大學政治系教授劉必榮為觀眾分析：「如何與病毒共相處？後疫情時代新秩序？」。

新冠病毒(COVID-19)至今仍在全世界肆虐，各國政府無不竭盡所能來抑制疫情。在看不到疫情盡頭的情況下，學著與疫情共處就顯得極其重要。要知道，疫情一旦持續延續，許多國內外的政經局勢都將面臨前所未有的挑戰。這就表示，各國政府不僅要提前佈署因應，各界也要做好重新適應新的生活模式與價值觀的準備，以免出現措手不及的情況。

以目前情況來說，主要的實體經濟已遭受巨大的衝擊。幸虧新形態的數位經濟逐漸成型，不僅補足了實體經濟的缺口，還創造許多新的工作機會。像是疫情之下不少行號開始採遠距上班。當此種上班模式成為主流，未來辦公室可能不再需要設在精華區，房價也有望回到正常水平。

疫情發酵後，各國右派勢力逐漸興起、各地民族主義情緒沸騰，不僅出現有民眾找尋替罪羔羊來為新冠肺炎災情買單的情形，甚至有華裔或亞洲臉孔的人受到無謂的攻擊。

除此之外，政治意識也開始產生轉變。民眾願意犧牲自己的自由來換取身體健康保障，同時也期望政府能提出相關的補助措施，來支應個人的損失。當然這就造成政府的力量越來越大，政體也開始左傾，社會民主主義的風潮應運而生。

受疫情影響，全球民眾都得要配合政策不得隨意外出。在各國政府先後際出封城政策下，為了繼續滿足學習與辦公需要，網路的重要性也開始被重視。當全球民眾都成為網路重度使用者，現行的資安管理能不能保障我們的安全，也值得我們持續關注。

疫情所造成的問題影響層面巨大，針對是否要「解封」的議題，各國的衛生與經濟官員每天都為此吵得不可開交，彼此都希望能在經濟與防疫中取得一個平衡。因此，各國政府、人民都需及早開始為後疫時代預做籌謀，以因應未來的任何情況……更多分析請看影片解說！