大陸與南韓相互開通商務人員快捷通道，經核酸檢驗為陽性，即可免隔離入境，與德國商務人士的互免隔離，也開始協商，可能很快就可以付諸實現。大陸疫情已趨緩，台灣風險甚低，許多台商希望北京也能對台商開放，建立兩岸商務快捷通道。

陸韓建立快捷通道是兩國元首共識下的行動，為兩國重要商務、物流、生產和技術服務人員往來提供便利。在新冠疫情大流行背景下，這一安排體現了國際合作創新，為求世界經濟復工復產、全球產業鏈復甦乃至升級，需要更多這樣的「快捷通道」。

大陸走出疫情陰霾並很快實現復工復產，其中的一大法寶就是各地區的「互認」制度。疫情早期，大陸各地都採取了較為嚴格的封鎖和管控措施，隨著疫情形勢緩解，各地恢復經濟生活所需的人員、貨物流動與疫情管控措施產生矛盾，大陸管理層隨後提出低風險地區健康碼互認通行政策，為較快實現經濟復甦奠定了基礎。

疫情回落後，各國復工復產大可借鑒這一思路。各國抗疫的方法、標準雖不同，但可以綜合核酸檢測結果、大數據追溯過去14天行程地的風險級別，以及健康狀況檢查等，來確認是否具有傳染風險。在此基礎上，實現各國健康人員的有序流動。這既是全球合作抗疫與復工復產的需要，亦是全球治理數位化的需要。

「快捷通道」所體現的務實態度和降低壁壘，是經濟全球化升級的一個方向。全球化儘管因新冠疫情按下暫停鍵，但恰恰給了全球化進程一個緩衝，帶來了一次思考和進化的契機。興起於20世紀90年代的全球化改善了人們的生活水準，深刻改變了世界經濟運行方式。當下它帶來了不少負面問題。但全球化推進的動力依然存在，其方向不是各國趨同，而是打通壁壘，讓各國融而不同。全球化所要求的經濟一體化，意味著各國經濟之間的高度流動性、信任度。

在疫情之前，各國貿易、人員、資金流動雖頻密，但各國的政策溝通協調、規則互認、民心理解與互諒顯然還沒有與此對標。因而，疫情之後的全球化，無論是中韓自貿區、東亞經濟一體化還是全球經濟一體化，在規則、政策、人心溝通方面應更具協調性，更加融合。

再次，全球產業鏈亟待復甦，「快捷通道」是恢復產業鏈的必要條件。疫情對全球經濟衝擊嚴峻。IMF預測，2020年全球經濟將萎縮3%，發達經濟體與新興經濟體同步陷入衰退。專家普遍預測要到2021年中旬全球經濟才能恢復正常。而在此之前，各國所能做的不僅是鞏固抗疫成果，還要積極為全球經濟產業鏈恢復「搭橋」，在人員、物資、裝備等各個流通領域摸索安全、有效的創新辦法，才能助推世界經濟盡早走出低谷。

目前一些發達經濟體開始實施脫鉤論，一方面是基於公共衛生安全考慮，也許會將醫療設備等特定行業回流本國市場，另一方面則是基於政治邏輯，執意從政府層面推動企業與大陸脫鉤。而實際上，全球產業鏈的布局主要取決於企業層面的商業理性，也就是說，哪裡能創造效益、哪種方式能節省成本，企業就會選擇如何布局產業鏈。疫情再次凸顯大陸等新興經濟體快速恢復的活力與韌性，依然是投資與興業的熱土。

大摩的研究結論表明，受疫情影響，實際上中短期可能會放慢企業界自貿易摩擦以來的產業鏈搬遷趨勢，而非加快。疫後全球產業鏈也許會重構、調整，但多邊主義與國際合作的方向不會改變。理性國家會讓經濟行為歸屬經濟邏輯，順勢而為，而不是讓其服從於政治邏輯。

全球抗疫上半場主要在救人，下半場主要在救經濟，而全球經濟恢復程度取決於國際合作狀況。在人為築牆的當下，中韓之間的快捷通道是一個好的開始，體現著開放、信任與合作，這既是經濟恢復之路，亦是全球抗疫之捷徑。兩岸的疫情防控開始趨於穩定，也應當加速相關的快捷通道安排，為台商台企復工復產、為兩岸經濟復甦助力。