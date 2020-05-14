520前夕，英派立委蔡易餘提出《憲法增修條文》、《兩岸人民關係條例》修正草案，將《憲法增修條文》前言「因應國家統一前需要」及《兩岸條例》第一條「國家統一前……」文字刪除，以「因應國家發展需要」取代。前者周五送院會一讀，後者上周已一讀。面對震撼彈，民進黨立委黨團總召柯建銘說，「兩岸問題重中之重須審慎應對，不能盲目支持」，擋下了民進黨的自走炮。

兩岸、外交及國防雖屬總統職權，但法案提出卻是立委自主，一旦自走炮超越政策底線，黨鞭自會擋下。但讓外界好奇的是，真是自走炮、還是代表一定黨意取向？又或說，行政、立法部門扮黑白臉，測試民意走向？甚或拉高姿態當籌碼帶風向，以觀後效再說。

民進黨在兩岸政策玩兩面手法，過去並不少見。年初不分區立委林靜儀接受德媒訪問提到「主張統一就是叛國」，後以「用辭不精恐遭誤解」為由請辭，府院卻躲背後觀風向；然而，林曾任民進黨國際事務部主任，大選前又是以蔡團隊發言人身分受訪，會不清楚蔡英文兩岸政策，受訪不用先向蔡報告？

如此套路最終也總是民進黨受益。因不管敢不敢排審，提了案後國民黨如出面擋，民進黨便可將反對正名、親中等標籤貼給國民黨，既吃國民黨豆腐，又博取「愛台灣」美名，何樂而不為。

不過這次自走炮玩過頭，老柯先跳出來反對，國民黨立院黨團總召也看穿伎倆，準備跟著提案，看誰玩到底。

縮手的原因其實很簡單。畢竟防疫還是重頭戲，520將屆還是低調點好。更重要是，還不知對岸會怎麼出招。