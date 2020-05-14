快評》台式民主只看顏色 20:122020/05/14 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣民眾黨4日由立委高虹安（左起）、張其祿、賴香伶、蔡壁如及邱臣遠舉行「修法防堵不肖業者，別讓錢櫃悲劇重演」記者會，呼籲錢櫃董事長練台生出來面對社會的質疑與要求。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在新冠病毒疫情緊張的2月，台灣防疫物資缺乏，旺旺集團董事長蔡衍明本著愛台灣的心，立刻停止水神抗菌液的販售，改為全省免費發放。因為旺董堅信「大家好，台灣才會好」，但是不計成本，只有奉獻，這樣的溫暖舉動，只因黨同伐異，受到政府一句交辦的懲罰。 反觀錢櫃因人為疏失導致6人失去寶貴性命，數十位無辜民眾生命財產受到極大驚嚇及傷害，但身為董事長的練台生，卻神隱至今逃避面對，受難家屬情何以堪，中央卻完全噤聲。 眼看蔡政府一再上演雙重標準大戲，台式民主淪為不問是非，只看顏色的笑話。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》COACH挺林書豪 19:062020/05/10 短評 快評》川普瘋，押川普更瘋 19:332020/05/10 短評 快評》蔡總統說與不說之間 19:072020/05/10 短評 快評》陳時中踢「黃」皮球 19:232020/05/11 短評 快評》和平去哪兒？ 19:172020/05/11 短評 快評》就看你顏色對不對 19:172020/05/11 短評 快評》歐盟經濟嚴峻 18:522020/05/12 短評 快評》 吳釗燮、陳明通 18:522020/05/12 短評 快評》巧慧的巧思 18:512020/05/12 短評 快評》招名威惡人先告狀 18:102020/05/13 短評 言論熱門新聞 中時社論》一場疫情看透親美反中的虛幻 - 中時社論 - 言論 快評》酒店舞廳真倒楣 - 短評 - 言論 奔騰思潮：何思慎》將中國逼到牆角的後果 - 觀點 - 言論 龐建國》當大陸展現遠見和定力 - 觀點 - 言論 旺報社評》建快捷通道 助兩岸經濟復甦 - 旺報社評 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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