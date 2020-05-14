在新冠病毒疫情緊張的2月，台灣防疫物資缺乏，旺旺集團董事長蔡衍明本著愛台灣的心，立刻停止水神抗菌液的販售，改為全省免費發放。因為旺董堅信「大家好，台灣才會好」，但是不計成本，只有奉獻，這樣的溫暖舉動，只因黨同伐異，受到政府一句交辦的懲罰。

反觀錢櫃因人為疏失導致6人失去寶貴性命，數十位無辜民眾生命財產受到極大驚嚇及傷害，但身為董事長的練台生，卻神隱至今逃避面對，受難家屬情何以堪，中央卻完全噤聲。

眼看蔡政府一再上演雙重標準大戲，台式民主淪為不問是非，只看顏色的笑話。