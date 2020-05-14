在這個大方向下，台灣未來經濟社會發展的遠景，應朝向下列三個目標努力：

1.將台灣建設成為一個科技型的產業發展地區。

2.將台灣建設成為世界性的貿易重鎮。

3.將台灣締造成一個和諧的均富社會。

在上述第一項發展科技型產業項下，具體列出：

(1)農業科技的區域性研究發展中心。

(2) 技術密集產品的區域性製造中心。

(3) 資訊產品區域性軟體設計中心。

(4) 精密產品的區域性維護中心。

(5)重要零組件產品區域性供應與轉運中心。

(6) 跨國企業的區域性商務中心。

(7) 區域性的金融中心。

(8) 國際性的觀光及會議中心。

以上各類中心除涵蓋一、二級產業外，還包括第三級服務業，可說已將台灣建設成全方位的區域營運中心」。

以上是本人綜合台灣過去三十多年的經濟發展經驗，推斷台灣可憑一己之力繼續奮發努力的發展藍圖。其後本人於1992年5月1日辭去經建會副主任委員職務，到1993年5月初的一年間，曾到大陸訪問四次，經與大陸各方面的接觸、座談、訪察，對大陸的經濟改革開放有了初步了解；同時對兩岸經貿關係的迅速發展，尤其在大陸沿海各地台資工廠如雨後春筍般的興起，印象深刻。本人也發現，長久以來冰凍的兩岸關係，有了顯著的改變，台灣與大陸的良性整合，出現了一線曙光。

振衰起敝的良機

於是本人對台灣經濟發展的前途又有了新的構思：

即兩岸若能加強經貿合作、優勢互補，則不僅可擴大台灣未來經濟發展的空間，提升發展格局；同時也可增強大陸經濟成長的動力。大陸若能汲取台灣經驗，避免重踏錯誤的覆轍，經濟現代化即可早日實現。

如此，可說是創造了兩岸雙嬴，也是中國經過一個多世紀的屈辱以來，絕無僅有的振衰起敝的良機，值得兩岸互助合作，妥善規劃，為開創中國人的世紀奠定基礎。

因此，當本人受聘指導經建會同仁研擬「振興經濟方案」時，即將上述構思提出，建議以大陸及東南亞作為腹地，將台灣建設成為「亞太營運中心」，鼓勵本地企業並吸引跨國企業來台，以台灣作為投資及經營大陸與東南亞市場的據點，充分發揮台灣在資本、技術、行銷、以及地理區位上的優勢，開創台灣經濟新局。此一構思雖以規劃台灣未來經濟發展為主，但大陸如能善加利用，並將其融入「九五計畫」與「2010年遠景大綱」 中，其獲益可能更高於台灣。

雙挾危機轉契機

基本構想─本人向經建會提議建設台灣成為「亞太營運中心」時，曾提到四點構想：

1.建設台灣成為亞太營運中心，首將台灣建設成高 度自由開放的經濟體系。過去，台灣是世界推動自由貿易最大受惠者之一；近年來，自由化、國際化既定政策的推動已達到相當水準。無論從積 極謀求加入GATT／WTO的主客觀需求，或是基於回饋國際社會的考量，繼續貫徹自由化都是理所當然。尤其台灣若能成為高度自由開放的經濟，與世界融為一體，更可開展台灣未來經濟發展廣闊的國際空間。

2.近年來，不少學者擔心台灣已面臨被開發中國家與先進國家「雙挾」的危機。但不可否認的，不論經濟發展或技術層次，後進國家與先進國家仍有一大段距離。假若先進國家資本與技術直接投入後進國家，不僅風險較高，而且資本與技術運用效率也難以充分發揮。而台灣經濟發展的層次正介於兩者之間，如能以台灣既有的經濟基礎，吸引國外企業與台灣企業合作，以台灣為據點，到大陸與東南亞投資或技術合作，則台灣不僅可扮演兩者間的中介角色，而且可建立三地產業分工整合體系，創造三贏的局面，將「雙挾」危機轉為契機。

3.過去台灣能掌握國際經濟脈動，是經濟發展成功的主要因素之一。展望未來十年，東南亞地區包 括大陸與東南亞，仍將是世界經濟快速成長地區，台灣如能儘速建設成為亞太營運中心，前述構想能夠實現，則以台灣地處東南亞及東北亞中心的優越地理位置，與大陸語言文化相同的條件，再以大陸作為台灣經濟主要腹地，將更可結合當地經濟資源，開闢新的經濟發展空間，增強大陸地區經濟成長動力，從而創造兩岸經濟共同繁榮。

近年來兩岸經貿關係的迅速發展，已成為台灣經濟發展不可忽視的重要因素；今後兩岸經貿關係能否穩定發展，仍將成為台灣亞太營運中心能否成功的關鍵因素。鑑於當時政府的大陸經貿政策較為保守，需要調整；而經貿部門提出的建議，主管大陸政策的大陸委員會又往往基於安全的考量，不予重視；一旦將「台灣建設成亞太營運中心」納入「振興經濟方案」，並獲得行政院核准，即可成為最高決策，則有關大陸政策各方面的配合，將能有效改善。

以上構想的前三點，在經建會規畫的亞太營運中心藍圖中均已涵蓋。至於第4點，在1994年12月行政院大陸委員會負責人易人，改由經貿背景出身的經建會主任委員蕭萬長擔任，顯見其功效亦已產生。

規劃藍圖─「振興經濟方案」經行政院核定，並指示經建會為推動亞太營運中心的幕僚單位，經建會即在企管顧問合作下，進行執行方案的規劃工作，並與各有關部會協調，完成「發展台灣成為亞太營運中心計畫」初稿，於1995年1月5日報經行政院院會核定通過，全力推動。現在，「發展台灣成為亞太營運中心」已成為政府積極推動的施政重點。

（待續）