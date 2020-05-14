總統蔡英文日前找了一位在台灣的法國網紅Youtuber，一起在總統府拍了一支影片。不但宣傳台灣的防疫成果，順便宣傳了台灣的農特產和觀光特色。最後這位年輕的法國網紅，問了蔡總統一個問題：「如果有機會邀請世界衛生組織的祕書長譚德塞到台灣來，總統最想請他品嘗哪一道台灣美食？」蔡總統的回答是：「魯肉飯。」

這個回答乍看之下沒什麼問題，大家會想說，「對啊，魯肉飯是台灣的平價美食，到處都有而且各具特色，夜市小吃也曾經被當成我們的國宴料理招待給外賓嘛。」不過蔡總統這一個隨性的回答，背後卻可能牽涉到一個國際禮儀的問題。譚德塞來自衣索比亞，有沒有可能他是信奉伊斯蘭教的穆斯林，不能吃豬肉？畢竟在衣索比亞的社群，的確有不少是信仰伊斯蘭教的穆斯林。在國際上，宗教信仰對某些人來說是一件非常私密的事情。在公開場合未必會明說，去世界衛生組織（WHO）的網站上看，譚德塞的頁面也沒有提到他的信仰。

當然，相信蔡總統絕對不是因為知道譚德塞一直打壓台灣，所以想說他可能是穆斯林，就故意說要請他吃魯肉飯。純粹只是因為她以往可能從當教授，後來進到經濟部、陸委會、立委、行政院，都不需要處理這種接待外賓的「小事」，所以當法國網紅很天真地提出這個問題，蔡總統也就順口說了一個看起來無傷大雅，但如果有心人要操作也未必不能惹出一堆麻煩的「魯肉飯」。

這次找網紅拍魯肉飯的網路影片，只是剛好讓蔡總統小小的「突槌」，如果後續沒發生什麼事情也就無傷大雅。可是在這段時間因為有陳時中坐鎮中央流行疫情指揮中心，「阿中部長」儼然已經取代了總統蔡英文和閣揆蘇貞昌，在國民心中的行政首長地位。可以想像，當初要不是陳時中這麼精明幹練，疫情指揮中心指揮官的位子可能就是蘇貞昌的了，那台灣後續的防疫成果還能不能這麼成功可就不敢保證了。就連陳時中在5月6日的記者會還是反省自己有三大缺失：口罩之亂、歐美境管和磐石艦群聚。

蔡英文真的選對人，因為陳時中還自願跑出來幫她擋子彈。大家可不要忘了，後期爆發的敦睦艦隊磐石艦群聚感染，原本應該是可以避免的。雖然現在看起來是有驚無險，但若要追究起來的話，一層一層往上查，終究會發現最後公文核准的那個「如擬」，一定是三軍最高統帥簽的。只不過隨著每天的疫情，再加上阿中部長的神救援，就讓蔡英文躲過了媒體的追究。

4年前蔡英文第一次當選時，在台上說的「謙卑、謙卑、再謙卑」又在耳邊響起。雖然底下有陳時中這些人，蔡英文就只要在需要的時候，再出來和網紅們拍拍影片就好，但是身為總統，恐怕沒這麼簡單吧。

（作者為口譯工作者）