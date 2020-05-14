大陸退役少將喬良最近對於兩岸關係的論述引起了多方矚目。在這篇題為〈台灣問題攸關國運不可輕率急進〉的文章中，喬良認為需要辨別中華民族偉大復興和兩岸統一的本末先後，即復興大業是本，應該優先著力，收回台灣則相對是末，可以徐圖未來。這種說法讓民族復興和兩岸統一某種程度脫了鉤，與此前大陸官方論調頗不相同，但卻未被封殺，因而引起廣泛注意。

如果喬良的論點真的由大陸高層授意，那麼，我們可以說，大陸領導階層對於世界局勢和兩岸關係顯然有了一些新的觀察和判斷，並且對於未來一段時期兩岸關係或者美中台三邊關係的處理，有了新的戰略規畫。這項戰略規畫大致上可以從近程、中程和遠程來理解。

就近程而言，新冠肺炎疫情爆發以來，兩岸關係不斷惡化，美國又藉機打台灣牌，使得大陸網民的武統聲浪高張，鷹派人士磨刀霍霍，殺伐之氣越來越濃。這種氛圍如果不設法疏導緩和，一旦和即將陸續舉行的世界衛生大會、蔡英文連任就職、以及大陸人大與政協兩會碰撞激盪，就有可能擦槍走火，形成重大衝突。

在疫情對經濟造成巨大衝擊，川普拚命甩鍋卸責，國際間存在不友善言論的情況下，大陸領導胸中大概已有成竹，就是現階段必須「穩」字當頭，顧好根本，先振興經濟和改善民生再說。所以，必須壓抑鷹派主張，冷卻武統聲浪，避免小不忍亂大謀。

就中程來說，從2020年起算，習近平對於中華民族偉大復興的中國夢有一個為期30年分兩個階段安排的規畫，第一個階段瞄準2035年，要在全面建成小康社會的基礎上，基本實現社會主義現代化，包括經濟總量超越美國成為世界第一大經濟體，並在人均所得方面進入高所得國家行列。

要達到這個中程目標，就要避免被外來干擾分了心、岔了路，包括美國利用台灣當馬前卒，打代理人戰爭，在兩岸之間挑釁惹事，製造中華民族自相殘殺的悲劇。所以，必須冷靜理性、從容淡定，不落入美國的圈套，不隨著美國的調子起舞。

在遠程部分，如果2035年的規畫不被打亂，目標能夠達成，那麼，一個雄踞亞洲並擁有西太平洋區域優勢的中國將會出現，屆時的美國恐怕只能退縮到第二島鏈之後。在這樣的格局中，台灣只是甕中之鱉，無法再靠美國撐腰玩弄台獨的把戲，大陸自然能夠在本世紀中葉之前水到渠成地實現兩岸統一，完成復興大業。

必須注意的是，儘管目前中美之間的衝突加遽，國際間反中的聲浪也日益高漲，但無論國際和兩岸情勢多麼詭譎善變，大陸的領導似乎自有其遠見和定力。而台灣在美國的主導下一廂情願的依從美方的戰略，與大陸為敵，繼續選舉期間的反中、仇中基調；尤其是疫情期間意圖透過國際間的聲援參與世衛大會等作為，得到的只是虛幻的掌聲。從喬良文章看來，大陸的對台政策已經轉了個大彎，蔡政府能不深思其中變化的原因和因應之道嗎？

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）