《世情薄》是宋代唐琬填詞「釵頭鳳」的絕唱，它本描寫小女子淒美哀婉的愛情，卻可用來表達1000多年後政府管控資訊的尷尬。只要政府「憑欄獨語」，那就一定「怕人尋問」，結果只能是「掩淚裝歡」。解決問題的出路必須是資訊多通道，人人可語，無人獨語，更哪消「瞞瞞瞞」？謂予不信，以羅馬俱樂部的預言為例。

1972年羅馬俱樂部發表研究報告《增長的極限》，他們認為人口和汙染按幾何技術增長，地下的資源儲備卻相當有限，如果不加控制，93年資源就會消耗完畢，汙染嚴重得不適合人類居住，2100年人類崩潰。

現在2020年了，地球資源遠遠沒有耗盡，環境汙染也沒有到達不適宜人類居住的地步。且以目前經濟和社會發展態勢，到2100年人類也不會崩潰。按照國人的傳統思路，羅馬俱樂部的預言破滅了，它預言的也就沒有價值，卻沒有認識到他們預言的破滅正表明他們思想的勝利。因為人類相信了他們的預言，控制人口出生，保護生態環境，減少資源耗費，避免了羅馬俱樂部預言的驗證，而這恰恰是它預言的價值。

其思想的勝利改變了人類的認知和行為，使之進入更科學、更合理的運行軌道，也就是它以自己預言破滅的方式，驗證它思想的勝利。如果羅馬俱樂部不能大聲地說出它的預言，則人類就不知道現行社會運行方式的危害和弊端，然後在危險的社會運行方式上一路狂奔，直至撞上羅馬俱樂部的預言而粉身碎骨。可見，只有說出才能避免，沒有說出就沒有避免。這是預言本身的不幸，因為它得不到驗證了，但卻是思想，乃至人類的大幸，因為思想昇華穿透了，人類能一次次避開滅頂之災。

「說出來就能避免，不讓說則會見證惡果」，這個悖論具有非常普遍的意義。據港大劉甯榮教授引用的英國南安普敦大學的研究，如果武漢提前3個星期開始狙擊冠狀病毒，僅中國受感染的數目就可以減少95%。也許這樣的計算結果有很多值得商榷的地方，但只要能說出來，就能大幅降低感染率，則應該是沒有異議的。但是，武漢當時的做法卻是訓誡了預警的醫生，結果萬馬齊諳，在貌似祥和的氣氛中，病毒蔓延全世界。這不能是「不讓說就會見證惡果」的必然和慘烈的注釋和佐證，所以人類一定要構建讓人說的機制、氛圍，甚至是一種堅定的信仰，否則，華人非常可能讓同一塊石頭絆倒3次。

不讓人說未必一定是公權的濫觴，而往往有可以理解的為難。特別是在網路時代，聽任任何人在網上隨意吆喝一嗓子，非常可能造成網上無厘頭的風聲鶴唳破壞網下原本踏實的歲月靜好，於是政府只能限制公眾對重大公共事件發表意見，「獨語憑欄，掩淚裝歡」乃有不得已的苦衷。走出這個尷尬的路徑應該有3條，一是對公眾認知能力的提高要有堅定的信心，經歷放開後各種雜蕪資訊的野蠻生長後，公眾一定有能力辨別香花與毒草、真相與謠言、雜訊與樂曲，至少這種能力能比遮罩狀態下有大幅度的提高；其二是要定一個規則，非專業人員不得以公權名義干預專業人員的發聲，8位醫生的預警就能及時上達天聽，至少能被相當一部分民眾所知曉，疫情就有望控制在一地一國之中；更重要的是明確了前兩條規則，政府就只能以提高自己公信力的方式來與其他媒體競爭，而不是鬥爭的方式來打壓不同聲音，爭取公眾信我而不信別人，公眾的認知水平就能與政府的公信力一起提高。而只要用鬥爭遮罩封掉與我不同的媒體與文章，只留下與我一樣的聲音，其結果不僅與真相越來越遠，而且誘使朽木入廟堂、禽獸穿殿陛，社會道德淪喪，政府公信力跌進「塔西佗陷阱」。

其實公眾的知情權和話語權不可讓渡，用權衡利弊的方式證明它們的不容侵犯，實際上是對它們的褻瀆。然而在工具理性的傳統中，我們只能從功利起步，證明「獨語憑欄」的「錯錯錯」、「莫莫莫」，價值理性才能得到逐步的提升。

（作者為上海交通大學安泰經濟與管理學院教授）