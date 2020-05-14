美中關係已降至建交以來最低點，從戰略夥伴、競爭一路退到接近敵對關係；同時，在聯合抗中的共同目標下，台美關係確實空前友好，雙方官方互動更公開化、常態化，在這兩極化發展過程中，台灣支持川普總統連任理所當然，北京似乎有同樣傾向，這個弔詭現象及其潛在意涵值得台灣決策者關注。

新冠肺炎加速美中關係惡化，川普最近又加強對中共的攻擊，美中關係已走上不歸路，難以回到2017年前的接觸、合作狀態，但美國11月總統大選結果對美中關係走向還是有一定程度影響。

前澳洲總理陸克文在「外交事務」季刊發文分析，川普連任，美國將擴大與中國大陸脫鉤，可能企圖進行圍堵；如民主黨候選人前副總統拜登出線，戰略競爭將持續進行，但保留在特定領域的合作空間，如氣候變遷、大流行、全球財政穩定等。他進一步指出，由於川普會分裂美國傳統盟邦、退出多邊領導、顛覆傳統中國政策，北京應該偏向川普連任。前國務院亞太助卿希爾指出，美國經營在東亞地區的雙邊關係極為拙劣，等同給予中共區域霸權地位。

事實上，早在爆發新冠肺炎傳染前，北京許多官員及學者就認知，川普的弱點比他外表高漲氣焰更重要，雖然強烈反中，他讓北京擴大在亞洲影響力的空間，大幅削減了美國的世界領導地位。整體而言，部分人士認為，川普的政策符合中國的長程戰略。

商人出身的川普優先考量商業利益也是北京寧願與他打交道的因素之一，如香港「反送中」民主運動、新疆維吾爾「再教育營」侵犯人權的敏感議題，川普的關切程度與立場遠不如民主黨堅定。

川普自詡是美中建交以來對中共立場最強硬的美國元首，也是他任內最值得標榜的政績，面對新冠肺癌疫情惡化及國內政治壓力，他擴大、加深對中共的打擊，日前接受媒體訪問時更表示，中共「會不擇手段讓我輸掉選戰」。刻意塑造反中英雄形象，已成為川普爭取連任的主軸。共和黨策定的「B&B（拜登與北京）」選戰策略就是要猛攻中國，同時凸顯拜登對中共立場軟弱。

美國的中國政策長久以來都是「兩黨共識」，任何人出任總統影響有限，但川普徹底翻轉的這個傳統，並導致全球最重要的雙邊關係急劇惡化，也使得11月的總統大選益形重要。西方專家對北京立場的觀察並不全然正確，也不代表中共的官方立場，但處於極度對立的台海兩岸對於美國總統人選看法接近，其中暗藏的潛在風險，民進黨政府不能忽視。

（作者為資深媒體人）