新冠肺炎的疫情紓困本來是政府一張苦民所苦的好牌，蘇內閣團隊沒能事先預見官場防弊的心態，申辦要檢附的資料和作業又繁複不堪，把自己陷入進退失據的窘境。如果不趕快改採「做對的事」策略，以同理心和同情心體認紓困的真正價值，這張好牌一定會打成民怨四起的爛牌。

紓困目標不明確是蘇內閣所犯的根本錯誤，為何如此？他們誤把紓困當成施捨，忘了這些錢其實都是來自人民的納稅，政府只是負責代管的經理人，人民才是真正的股東和老闆。而紓困的真正目標是什麼？一是協助國家社會趕緊脫離景氣停滯的斷鏈，一是救急一時之間陷於生活困境的民眾。

蘇內閣首先要能體認錢既然取之於民，本來就可以還之於民，但民眾對於錢有急缺或不急缺的差異，況且錢也確實應該用在刀口和最需要的人身上；所以，政府是應該用最快速有效的方法，把紓困的錢送給最需要的大多數人民。

想法對了，做法才會對。政府先明白錢的主人是人民的事實，符合做對的事，效率和效益就會彰顯出來。以國家所能承受的最適財政赤字為基點，換算成家庭或個人年所得的相應支點，以此畫出一條適用紓困對象與否的決策點，再連結財政部的繳稅資料庫，如此就可以大方而且快速地把錢直接匯給民眾，而不用勞師動眾地讓民眾大排長龍，又得繳交一堆認定不明又取得不易的資料。

財政部有人民報稅的資料，看得到民眾薪資所得，政府主動資訊連線，很快就可像歐美國家一樣直接把錢匯到急需的人的戶頭，省去政府作業和民眾申辦大排長龍之苦。但一定會有少數的漏網之魚，對他們另開特別申請窗口，讓例外者可以提出緊急申請，如此，既能讓民眾深刻感知政府紓困的用心，也向人民宣達誠實繳稅的重要，同時技巧地避開了想搭順時中民氣的錯誤，讓紓困不再陷入社會福利的困境，一舉數得，蘇內閣何苦大兜圈子而不為？

（作者為國家公益發展協進會理事長）