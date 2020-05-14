在立法院剛通過「紓困2.0特別預算」之後，執政黨快馬加鞭審查第二期「前瞻基礎建設特別預算」，且將隨黨的意志毫無懸念通過，不禁令人為台灣儼然進入「一黨專政」，成為「類法西斯主義」而感到擔憂。

其實依《預算法》，所謂「特別預算」有其嚴謹定義，是因國防緊急或戰爭、經濟重大變故、重大災變、不定期重大政事之需，故排除在政府累計負債統計中。依經濟學理，在經濟低迷時，認同使用預算赤字協助經濟脫離困境，是假設在經濟恢復景氣時，政府會產生預算盈餘來償還前期債務，維持長期的收支平衡。但是，我國特別預算已被濫用，將常規性的各種建設大量藏匿其中，讓特別預算債務狂飆，有如脫韁野馬，已成為政府的鴉片煙，將長期毒化國家經濟的健康。

去年，距總統大選不遠的9月，政府釋放利多，宣稱2020年中央政府預算將是22年來首次平衡；但卻對一年上千億的前瞻基礎建設、購買美國F16戰機必須大量增加特別預算債務的狀況略而不宣。同時，為選舉祭出大量撒幣政策，如農民退休金制度、擴大農民購買農機補貼、擴大國民旅遊獎勵、發給夜市抵用券、廢除印花稅、單身租金補貼等等琳瑯滿目的措施，彷彿國家資源取之不盡、用之不竭。說穿了，就是因為有特別預算可將大量常規性計畫遮掩，再「盡情揮灑」各種計畫來討好選民。

然而，在這種心態下的寬鬆預算編列，通常會產生非必要的「消費性」社會福利支出，因為「撒錢」措施容易執行且討好選民，但卻難以產生「生產性」的經濟效果，經濟難以發展讓政府稅收有效提升，故無力償還債務，只能債上加債、債留子孫而難以翻身。例如，立法院預算中心研究指出，4200億元的一期前瞻計畫，迄今執行率僅有28.3%，其中更有11項以交通為主的計畫至今執行率掛零。這種仗著掌控行政和立法權，恣意推動未妥善規畫的方案，但又缺乏執行力的結果，就會造成有預算、難執行的窘況；但在壓力下要加速執行又會產生「消化預算」的劣質行政，乃至於花大錢、欠巨債，經濟卻不成長或少成長的怪象。

現在，就在「前案」執行率不到3成的情況下，政府又要求繼續增加舉債，一次到位要通過二期4200億元的「新案」，民眾會放心將這麼多錢交給政府，繼續揮灑自己未來必須繳稅償還的血汗錢嗎？答案可能是未必，但掌握絕對權力的執政黨恐怕會逆民意而行－上千億大餅在手，透過發包可獲得的政治效益何其巨大？然而，要小心地方選舉就在兩年之後，若民意反彈，「鐘擺效應」可能又會將執政黨打回陰曹地府。

台灣當前的經濟環境絕對不容樂觀，除兩岸關係惡劣影響經濟以外，疫情過後的國際環境也不利台灣供應鏈的全球布局，亟需將更多公共資源投入提升經濟生產力的作為。已有專家提出建議，檢討二期前瞻建設，將非必要預算挪到紓困，筆者同意這種看法，但建議部分該用來償還特別預算債務，讓民眾感受政府有「減債」的誠意，否則民怨將會升高，也不利國家長遠發展，執政黨宜三思後行。

（作者為中國文化大學全球商務系兼任副教授）