國內首度連續7天零確診，累計32天無本土病例。疫情逐漸趨緩，有關酒店、舞廳何時解禁的問題，最近幾乎每天都成為記者會上必問的焦點，更引爆地方對中央的對槓質疑。

包括台北市長柯文哲抨擊中央不想負責任，且據傳將在5月底前解封北市酒店；澎湖縣已率先全國解禁，酒店、舞廳有條件開放。國民黨主席江啟臣則痛批陳時中，「有膽禁，沒膽放」。

外界有這麼多關切或質疑酒店、舞廳何時解禁的聲音，並不是有何利益糾葛，或者大家非去這些地方消費不可，而是自從疫情爆發以來，酒店舞廳是政府唯一明令歇業的行業，至今已超過一個月，嚴重影響數十萬相關從業人員和周邊行業的生計。

姑且不論此禁令有違反憲法人民「工作權」的爭議，當初發出禁令的原因，後來證明也並未造成任何感染。依此邏輯，民眾消費更頻繁、接觸更密集、風險也更大，甚至最近還害死6條人命的KTV，更應一視同仁予以停業管控。難不成就是各界所質疑的，因為後台硬就不敢動他？

回想兩個多月前媽祖遶境是否要如期舉行，政府也是不做決定，最後撐到鎮瀾宮承受不了各方壓力，自己說延期才結束風波。若是基於防疫的專業與決心，原本政府就有權有責，明確禁止此時媽祖遶境，可是卻含糊曖昧不說清楚，還不是怕得罪數百萬參與繞境的信眾？當初政治干擾專業，如今竟又重演不敢扛責的老戲碼！

下禁令容易，因為防疫最大，寧可從嚴不可疏漏；但解禁令難放，萬一有個不測誰都不想負責。台灣在防疫階段表現優異，但緊接著的紓困、振興經濟階段，卻大有問題。酒店舞廳，還真是活該倒楣。