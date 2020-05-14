確診人數大爆炸 美疫情如慢動作災難片

美國新冠病毒疫情肆虐，累計135萬9千例確診、8萬1千人死亡，川普總統指控病毒源自中國，是美國遭遇的「最嚴重襲擊」，比珍珠港事件和911襲擊還要嚴重，美國正評估對中國的懲罰措施，美國國會對中國的責罵更是激烈。美國疫情還在上升中，抗疫唯恐不及，卻有閒功夫搞惡鬥，這當然與川普抗疫不力導致連任出現危機有關。川普及美國政府防疫的荒腔走板表現，是美國短板的總爆現，其世界超強的令譽與地位已嚴重受損。

知名政治學家福山日前接受法國媒體專訪，對川普、美國政府及其社會體制的防疫表現提出針砭。他認為像川普這樣的總統不可信任，他當選之前，「罔顧事實真相、自戀無知」已經讓人十分擔憂，當真正面臨考驗，更證明他沒有能力建立克服危機所必須的團結和集體信任。如果在發生了這麼多事後，他仍能在11月連任，那麼美國人的問題就真的很嚴重了。福山指責川普為保持統治者的聲望而故意淡化疫情，因為拒絕採取必要的行動使整個國家走向了災難。

顯露美國絕非完美無瑕

美國抗疫不力，不止是領導者個人的問題，其政府體質與施政方式也大有問題。福山明白否定美國施行近40年的新自由主義，認為新自由主義的彗星尾巴已經可見。上世紀50、60年代的新自由主義，即市場經濟、對私有財產的尊重以及通過干預手段減少社會及經濟不平等的高效能國家的模式已經失效，疫情大流行再次說明，強大的國家是必要的。在他看來，國家干預和準資本主義混合體的中國模式，是非西方模式中最成功的一個。

福山這篇專訪，摒除了美國中心主義及其價值觀念與體制絕對優越的貫性思維，客觀而務實，睿智且有說服力。生活在台灣和香港的人，長年浸淫在美國文化霸權薰染下，對美國崇敬有加，深以其標榜的自由民主為圭臬，甚至視美國為護法與救主。現在透過福山的視野，對於信以為真的根深蒂固觀念，是否應做反思與調整？對於美國與中國展開世紀性爭雄的博弈，是否應理性看待、理性抉擇而知所進退？

新冠疫情照見各國的治理能力與體制優劣，過往由於美式理念與國勢光芒萬丈，世人深受制約，而將其奉為上國，並貶抑其他不同價值觀念與政治體制。進而在國際博弈上，台港民眾普遍為美國搖旗吶喊，對大陸則極其敵視，不少人甚至興起「脫中」意識，極端者甚至恨不得成為美國的子民，絕對化的思維模式，既美化了美國，也醜化了中國。

體制沒有絕對優劣，價值觀念沒有絕對好壞，端看其為民為國效力之良窳，因此是相對性的，不應被絕對化的成見與僵固化的認同所支配。美國號稱自由民主，遭遇重大事變弱點就暴露無遺，譬如選舉制度，領導人關切自己的選情重於人民的安危，再如自由資本主義，造成貧富差距懸殊、自由市場制公衛體系，失能與醫療資源不足、聯邦體制致使上下齟齵而不能同心協力抗疫、人民放任散亂缺乏紀律與社會責任感，私心過重以至於對內對外都自利而罔顧他人。凡此總總，俱已顯露美國絕非完美無瑕，其體制與所標榜的理念漏洞百出。

對中美爭霸做明智抉擇

另一方面，由於對內要保住政權，對外要保住霸權，抗疫無能的川普政府甩鍋至上，對內鬥爭民主黨與州政府，對外究責中國，完全不顧疫情當頭，必須以結合國內外力量協同一致為優先。這種罔顧是非與道德意識的作風，正是美國體制與價值理念赤裸裸的表現，由此而使國際合力抗疫完全失去依恃，還把國際關係搞得腥風血雨，完全背離習近平一再呼籲的「人類命運共同體」理念。台灣與香港的民眾看在眼裡，還以為緊跟美國是不可懷疑的康莊大道嗎？親美反中仍是無所保留的路線歸依嗎？

一場疫情擊碎虛幻不實的錯誤認知。以華人為主體的社會，尤其台港的民眾，應該睜開眼睛看世局的真相與未來趨勢，糾正過往的成見與偏見、釐清未來的去向，以清明的視野重構世界觀，面對中美世紀爭霸知所反思，進而做出明智抉擇，至少應不再盲目地選邊靠向美國，畢竟美國已經自我證明絕非人間樂土，也未臻於價值的終極目標，甚至不是世界秩序與人類福祉的積極貢獻者。