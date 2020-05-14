台北市錢櫃KTV林森店於4月26日發生大火，由於店內電梯施工，怕誤觸所以關閉了消防設備，於火災發生時未能及時警示，釀成6死的悲劇。

消防設備未能確實運作，是這次事故最大的疏失和遺憾。因為擔心施工誤觸卻將保護機制關起，這是一場僥倖的賭局。無論發生什麼，安全都必須是第一考量，可是人們就是會抱有僥倖的心態，覺得不會就這麼剛好在這段時間出出事吧！在商業權衡下，做出了無法挽回的抉擇。然而，誰都知道，世事無常，有些事我們不能賭也賭不起！

提到防災演練你想到什麼？從小到大舉辦的防災演習是否都流於形式？對於防災觀念你又記得多少？雖然政府有定時在做消防演練、電視廣告也有相關宣導，但是認真了解這些資訊的人卻是少之又少。社會大眾並不了解演練和自已有切身的關係，又或者宣導方式沒能抓住民眾的注意力。

大眾缺乏明確的管道去了解防災知識，例如，地震時到底要躲在桌子下還是桌子旁？在筆者做過的逃生演習中就改過幾次。遇到火災時大家會有的三個誤解，分別是，「躲進浴室」、「往上逃生」、「用濕毛巾」。這次錢櫃火災，不幸罹難的幾位民眾中，就有人是從7樓向上逃生到9樓，而濃煙特性是向上竄升，往上逃生是將自己置於更加危險的境地。

由於地形氣候的關係，日本容易發生災害，地震、海嘯、颱風…等，所以日本人將防災這塊做得很好。日本社會對應災害問題的方法是讓民眾了解、關心災害，並想出解決之道。日本的《消防法》規定學校必須制定消防計畫、檢查消防用品、實施避難訓練，所以日本的師生每年一定會實際體驗避難訓練。甚至請消防單位準備煙霧室、起震車，讓大家對於災害有真實感。

此外，日本報紙在報導防災資訊時，會將重要的防災政策刊登在頭版，防災常識則是刊登在生活版，所以日本民眾如果平常有閱讀主要報紙，就能了解很多防災知識；因應現在3C盛行的世界，利用網路來傳遞防災注意事項會更有效率。現在是網紅活躍的時代，和他們合作或許能更快速有效的讓大眾提升應有防疫觀念。

你家公寓的逃生樓梯又堆滿住客的雜物了嗎？防火巷也被車子佔據了吧。我們的生活環境和安全要大家一起來保護，別再因為麻煩或僥倖造成原本可以避免的錯誤，騎車戴安全帽和汽車後座要繫安全帶，都是一而再再而三的悲劇才得到社會大眾對這些事的正視，關於火災，別再用悲劇換來社會的重視了！

（作者婷為大學生）