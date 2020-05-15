無色覺醒》賴岳謙：蔡英文連任之路一！蔡政府的內憂外患？

歡迎收看《無色覺醒》第631集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「蔡英文連任之路一！蔡政府的內憂外患？」

520總統就職典禮將至，蔡英文第一個任期即將屆滿。這段期間由於政府成功抗疫未讓台灣深陷新冠病毒(COVID-19)疫情當中，所以不管是蔡英文抑是防疫指揮官陳時中等政府官員，近期民調支持度都相當亮眼。然而，其實台灣民眾才是這次抗疫的最大功臣。

在疫情尚未蔓延之際，政府即向民眾拍胸脯保證，稱台灣已做好萬全準備來因應疫情。然而當時有民眾欲自發籌措口罩及物資，捐贈赴疫情較為嚴重的中國大陸時，竟慘遭政府及網友撻伐。除此之外，政府甚至連到底需不需要配戴口罩也各執一詞，讓民眾無所適從。隨後才發現，原來台灣的口罩庫存至始至終根本不足，進一步引發民眾恐慌，而有所謂的「 口罩之亂」。

所幸台灣因經歷SARS經驗，民眾防疫危機意識普遍較高，自發性地配戴口罩與勤洗手的習慣，才讓台灣成功阻止了新冠病毒的肆虐。此外，蔡政府四年最具爭議的作為莫過於「軍公教年金改革」，當時甚至造成了一波軍公教街頭抗爭潮。

要知道，其實「勞工保險」問題的迫切性不亞於軍公教的「年金改革」，但是鑒於勞工民眾涵蓋甚廣，恣意的更改福利恐重傷民進黨未來的選票，故當今政府仍不敢動此燙手山芋。而蔡政府用來穩固選票的政績可不僅有年金改革，在大學生最關心的基本時薪上也有不少琢磨。

不過基本薪資的調整不盡然讓大學生受益，因為工資調漲帶動成本的增加，也讓不少企業主選擇限縮實質薪水，造成不少大學新鮮人出社會後只能領到26K的微薄薪資。縱使政府大動作的通過8800億預算打算建設基礎建設來帶動經濟，但最終得利的僅是赴台的外籍勞工。

也就說，政府藉撒幣來帶動台灣經濟的想法實則過於理想。在兩岸問題上，蔡政府這四年也交出了不及格的成績單。不僅對內蓄意操作民眾仇中的心理引發兩岸關係的緊繃，對外還完全一面倒向美國讓台灣失去了外交的談判空間與籌碼。由上述可以發現，未來蔡政府新的執政任期能做得真的相當有限……更多分析請看影片解說！