520中華民國總統4年一次的就職典禮又要舉行，全世界瞪大眼睛，看看小英在兩岸政策會端出什麼菜來，經過4年的風風雨雨，現在多數台灣人只敢有最低的要求，就是台灣海峽千萬別有軍事衝突，已經不敢奢望兩岸還能回到當年兩岸一家親了，台灣和大陸果真就這樣下去嗎？

台灣和大陸「分裂」是事實，這就是當年九二共識的「各表」，但是兩岸長遠的目標如果是「不分離」，那麼就是「一中」，所以這段短短的說法，可以有現實，可以維持現狀，但也有長遠的目標，那就是我們都是一家人，都是中國人。如果回頭看看當年東西德的情況，二次大戰之後德國分裂成兩個政權，一開始也是互相排斥與對方建交的國家，但是到了1969年西德社會民主黨的布朗特成為總理後，開始推動「東向政策」，面對東德存在的事實，承認德國的現狀是「一個民族，兩個國家」，東德也認為兩個分裂的德國是不可避免的，東西德都採取了現實主義的觀點，而使雙方開始了所謂德國模式的發展，這裡有個重點就是「一個民族」，一個德意志民族。

九二共識的「一中各表」曾經給了台灣機會，但可惜被有心人士誤導了，這其中兩岸都有責任。如果台灣承認一中，大陸承認各表，讓台灣漸進重返國際組織，當可滿足兩岸人民的期待，而且保留了未來所有可能的選項，何須讓兩岸陷入戰爭的險境中。無奈民進黨執政後執意推動去中國化，甚至外交部的許多聲明中還都提到台灣不屬於中國，這就偏離事實了，如果說不屬於中國，那麼歷史上台灣和中國的各種關係，甚至二戰之後的各項國際會議和條約又如何解釋。同樣的，大陸在「各表」的問題上刻意忽略它的重要性，讓曾經大力推動九二共識的馬政府一再陷入尷尬的處境，甚至讓一中各表的九二共識居然和一國兩制畫上等號，從此一個對兩岸都有創意的安排就再也難以翻身了。

台灣不必視一中為毒蛇猛獸，巧妙運用存在一心。就文化歷史淵源，絕大多數台灣人的祖先或父祖輩來自於大陸，只有時間先後之差而已，所以兩岸同屬一中，既符合歷史事實，也顧慮到多數台灣人的情感。承認一中和立即的統一根本是兩回事，甚至台灣可以換得更大的空間，繼續自由民主的生活，大陸領導人不也說過，解決兩岸的問題不必急。但是如果民進黨政府一再採取去中國化，那就逼得中共戰機船艦繞台，然後引來美國的軍事介入。我們要這樣的生活嗎？

以「一中」換回「各表」，猶未遲也。小英總統提到的「和平、對等、民主、對話」，多數台灣人都不反對以這樣的原則來處理兩岸關係，但是，如何做到呢？當年的東西德雖屬分裂的二個政權，經過多次談判最終簽署了「基礎條約」，其中最重要的是兩個德國政府應基於平等權利，彼此發展正常的關係。

如果我們不承認和大陸是一個民族，難道要靠美國幫我們和大陸發展平等的正常關係嗎？國際關係有現實主義，也有理想主義，有取也有捨，期待小英多點務實，少點情緒。馬政府的8年，我們獲得了最多的免簽證國待遇，也簽署了自由貿易協定，更重要的是我們也參加了WHA，這不就是現在台灣人要的嗎？