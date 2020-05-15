日前民進黨立委蔡易餘提案修改《兩岸人民關係條例》和《憲法增修條文前言》，主張將現有「國家統一前」的字眼改為「因應國家發展」，引來社會軒然大波。蔡易餘更上廣播節目表示，雖然提案前沒有跟蔡英文報告，但總統會覺得他「很行」。

然而民進黨黨團總召柯建銘卻硬生打了他一巴掌，稱蔡的草案事先未與黨團討論，更表示兩岸問題是重大議題，必須審視以對，黨團不可能盲目支持。國民黨總召林為洲則是在民進黨不排審蔡的修正案後，表示將進行排案，認為綠營並不敢審查。果不其然，蔡易餘在15日就宣布撤案，稱現在修法時機點太危險，他有義務避免台海局勢失穩，因此為了「台灣前途發展」不得不妥協。

雖然在整起事件中蔡易餘宛如小丑，鬧出社會笑話。然而他的提案和撤案理由背後的成因卻值得細細解讀。首先從提案動機來說，這自然與2019年「抗中保台」風潮與2020蔡英文獲得817萬票，鼓舞獨派想推進台獨浪潮的背景有關。不過在此前，包含改英文國名、護照正名、華航改名等事件，蔡政府其實都採取冷處理的做法，並未趁台獨能量高點來推進《民進黨黨綱》的願景。

而此次蔡易餘提案其實是做球給蔡英文，讓民進黨成了扮白臉的角色，包含此前事件，明確地向北京釋出訊號，蔡政府並未打算挾帶高民意，或是受民粹浪潮推進，靠攏台獨基本教義派。不過自然，或許是為保護蔡英文不像第一任時受到獨派的壓力與攻擊，因此蔡易餘便先「揣測」，釋出蔡英文樂見其成的信號，最後由柯建銘扮黑臉，蔡總統雖全程沒有表示任何意見，但對獨派、對北京卻都有了交代。

不過這次的事情也很明顯地證明，台灣不管是哪個政黨，都無可迴避地要面對中共的壓力，做任何決策也都必須考量北京的反應。這其實也是國際關係裡每個中小型國家的困境。民進黨雖然在國內高喊「抗中保台」，但真敢抗中嗎？真敢宣布法理台獨嗎？理想很甜美，現實卻很殘酷。

因為現實就是，中共近來的軍事、警告動作頻繁，包括遼寧艦繞台、《環球時報》與《人民日報》海外版接連發出「勿謂言之不預」的訊號，以及日本共同社揭露共軍可能在8月於南海東沙島進行大規模軍事演習的消息，因此連美國重要智庫「外交決策全國委員會」日前的報告都建議蔡總統在520演講時回歸2016年的兩岸立場。

正如同國民黨主席江啟臣15日的國政談話，以1996年台海飛彈危機時自己在金門當兵的實際經歷，表明戰爭的危險。由一位歷經戰爭邊緣的政治人物來談維繫兩岸和平的重要性，自然再有說服力不過。

然而諷刺的是，打著抗中之名的政黨不敢抗中，主張和陸的政黨卻被抹紅成舔共。為了個別政黨的政治利益傷害台灣安全，正是「抗中保台」最大的矛盾。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）