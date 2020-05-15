520前夕獨派動作很多，辜寬敏提制憲公投案、民進黨立委蔡易餘提案修正《兩岸人民關係條例》，刪除「國家統一」字眼、民團呼籲「打開憲改大門」、台獨聯盟要求蔡總統就職演說不要再提「中華民國」，甚至有人重提特赦陳水扁老調。但明眼人看得出來，獨派動作越多，代表越無力。

「獨派」這兩個字其實非常弔詭，陳水扁鮮明主張台獨，8年任期卻未跨越雷池一步，史明、辜寬敏是積極台獨，雖得到綠營的尊敬與榮寵，但民進黨政府對他們的政治主張卻敬而遠之。

賴清德出任閣揆後，自稱「務實台獨工作者」，刻意加上「務實」兩個字，正代表了政治人物不能任性，立場必須隨職務調整。蔡總統究竟獨不獨，可能言人人殊，但可以確信，也不容她任性。

總統是全國之首，但仍要受憲法節制，政治上也有方方面面的制衡，不能為所欲為。對台灣而言，更重要的是外部制約，美國的一中政策、大陸的《反分裂國家法》，對台灣都是不可跨越的紅線。蔡總統的連任選票和民意支持度都抵達高峰，隨著520的接近，我們將看到，這條紅線對蔡政府的節制會愈來愈鮮明。

這不表示台灣不會趨向獨立，30歲以下的年輕人想法非常不一樣，但他們還有可塑性，政治能力也不足以影響大局，至少未來4年，法理台獨不會是真議題。

這表示兩點：一、朝野不應再相互丟統獨泥巴，二，大陸要處理好中美關係，創造有利統一的條件，兩岸走向心靈契合，統一就會水到渠成。