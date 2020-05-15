內閣改組敲定5大財經部會首長(政院提供)

520將屆，行政院長蘇貞昌陸續發佈新內閣人事。一如2016年首次執政時強調「維持現狀」，蔡英文總統對即將來到的第二任期的人事佈局，也以穩定為前提，因此變動幅度不大。

然而證諸蔡政府第一任期的執政結果，很多事情、很多關係已經回不去了，方方面面都跟維持現狀相去甚遠，而第二任期則恐怕變數更多。

此次新內閣不脫以下特點：

一、一人分飾多角：同一個人可以在完全不相干的位置上換來換去，彷彿天賦異秉，實則凸顯了民進黨人才有限、執政者信任圈狹小。

目前，這波新內閣最大的懸念是金管會主委顧立雄的落腳處。有綠媒獨家爆料他可能接任國安會祕書長，如為真，那確實是新內閣的一大黑馬。

細數曾為陳水扁卸用律師的顧立雄，進入蔡政府後，從不當黨產委員會主委到金管會主委，一路走來驚奇連連。如果520後接任國安會祕書長，不但是顧立雄官場生涯的又一創新記錄，而任用沒有外交及軍事背景、沒有大陸官式交涉經驗的顧立雄，出任國家安全的總統最高幕僚，或許是面對兩岸與外交關係一籌莫展的蔡政府，所能找到的最佳浮木。

外傳顧立雄是因為跟蘇貞昌大吵一架才拂袖而去，如果他前腳才剛離開金管會，蔡英文就馬上安排了更重量級的位子給他，那麼，在外交工作上表現極差的外交部長吳釗燮，雖然留任了，顯然皮得綳緊一點。強勢雄哥來了！

二、男二紛紛升為男一。蔡政府的財經部會首長全是官僚體系所培養的文官晉升。這樣的背景好處是具專業、系統內的人脈資源豐沛、服從性高，可以迅速完成長官交辦的任務。

缺點卻是可能囿於長期公務體系的思維，較缺乏政務首長所需要的格局與視野，也比較難有、不敢有創見，不利於在蔡政府第二任期艱巨的考驗中突圍。

三、戲路固定。與第一項特質相反的是，新內閣有濃厚的守成思維，衛福部長陳時中、勞動部長許銘春、陳吉仲等閣員留任，理由都是「為防疫需要」。但事實上除陳時中民調支持度高之外，另外兩人在應對防疫的工作上，表現的並不理想；在兩岸關係持續惡化下，國內的就業環境與農漁業產品的去向，都遭遇了很大的困難，阿春部長與阿吉主委，能應付得來嗎？

說到防疫，老實說，蔡政府直到現在還迷信著陳時中的光環，是相當危險的事。在各國紛紛解封下，防疫的思維與策略早已進到恢復並促進經濟生機的階段了，台灣還在每天追下午兩點的時中劇，簡直是不知民間疾苦，這落後了不知幾拍的防疫政策也很可能會抵消了第一階段的成功。

一般預料，蔡的第二任期會比第一任期更困難，如此平庸的執政團隊，要如何應對後疫情時代兩岸、外交、經濟等各方面的嚴峻挑戰，令人十分憂心。

（作者為資深媒體人）