兩岸關係不斷朝統獨對撞方向加速疾駛，但520前夕最後關頭，雙方不約而同踩下剎車。這究竟是巧合，還是互有默契，不得而知。不過，剎車踩得非常及時，對兩岸人民終究是好事。

先看大陸，蔡英文總統當選連任後，大陸民間輿論的武統聲浪上升，疫情期間民進黨種種作為被貼上「趁火打劫」和「以疫謀獨」標籤，武統指數更是節節飆升。危機時刻，以喬良、戴旭為代表的軍方傳統鷹派，先後發表重要文章，雖未放棄武統論，卻以冷靜的態度深入解析中美的實力差距和大陸所處的國際環境，認為目前武統時機不宜。北京重申對台大政方針，火藥味雖有，但沒到喊打的地步。

再看台灣，民進黨去年打香港牌、反一國兩制，嘗到勝選甜頭，今年又藉疫情玩民粹，博得近年最高的民意支持度，大陸則非常擔心綠營「趁勢謀獨」。不過，獨派520前夕推出制憲公投案卻被冷淡對待，蔡政府和民進黨主流明白切割，不留情面。蔡易餘等民進黨立委拋出的《兩岸人民關係條例》修法，直接被民進黨黨團總召柯建銘「打槍」，蔡易餘自討沒趣黯然撤案。陸委會副主委邱垂正14日進一步正面表態，表示過去4年以來，政府依據中華民國憲法、《兩岸人民關係條例》以及其他法律處理兩岸事務，未來立場一貫堅定。

未來法理台獨風險更小

危機升高之際，雙方一踩剎車，劍拔弩張的氛圍就會緩解。隔空叫價也好，懦夫遊戲也罷，但對底線心知肚明，關鍵時刻知所節制，兩岸關係還是有改善的空間，至少不會繼續惡化。

就台灣而言，這個空間指的是「法理台獨」，也就是廢棄中華民國憲法，以新國家替代中華民國。「法理台獨」在台灣社會是很邊緣的，解讀民調可以發現，反中、拒統固然有一定的民意支持度，但不是社會共識；反對制憲建國、認同中華民國憲政體制，則是台灣社會的深層民意。換句話說，大陸《反分裂國家法》畫出的紅線，與大多數台灣人認知的紅線雖不全然相同，卻有重疊處。

其次，從蔡英文、民進黨和獨派的關係切入，有三個角度可以觀察：一是蔡總統和去世的獨派大老史明情同父女，但她本人並不認同法理台獨，也不認為正名、制憲、建國是身上的十字架。二是今天的民進黨已經轉型為中華民國體制內的執政黨，台獨只剩下選舉動員的選票功能。三是民進黨的下一代接班領袖，如鄭文燦、林佳龍、黃偉哲等，兩岸立場都相當務實，身段也遠比歷任民進黨領導人柔軟。因此，未來4年乃至更久，法理台獨的風險反而更小。

就大陸對台政策而言，判斷兩岸關係惡化中仍有改善空間，是因為大陸看似「咬牙切齒」的對台言論背後，對蔡英文的兩岸主張，態度其實已有若干鬆動，仔細研究大陸近期最新對台的「權威聲音」就可以得知。

4年前，蔡總統在就職演說中承諾，以憲法和《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，當時北京經過一番內部折衝、權衡之後，定調為「未完成的答卷」。其後有大陸專家解釋，憲法和《兩岸人民關係條例》雖有一中內涵，但蔡只是以暗示或迂迴方式表述，未來如何執行，卻留下太多想像空間，企圖蒙混過關，北京無法接受。

結果4年過去了，正當各界猜測此次520演講是否重提憲法和《兩岸人民關係條例》時，反倒是大陸官媒先跳出來解釋！新華社連續刊登對台署名文章，其中一篇作者李曉兵，不僅在文中直接提「中華民國憲法」6個字，還強調這部憲法「於1946年制定，1949年被帶到了台灣」。就在該文刊發的2天前，《人民日報》海外版《日月談》也直言，「《兩岸人民關係條例》是將兩岸關係定位為一個中國框架下的大陸地區與台灣地區」。

強制性統一的壓力仍在

大陸頭號黨媒新華社、《人民日報》在同一時間先後刊文，主動把《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》解釋為具有兩岸同屬一中的內涵，這在過去大陸對台論述中極罕見，更何況國台辦發言人馬曉光早就把綠委刪除「國家統一」的舉動稱為「一小撮台獨分裂分子」所為，沒有擴大到整個民進黨或蔡政府。如果把這些陸方對台表態和官方言論聯繫起來解讀可以發現，當下北京不僅不會動武，還給蔡政府改善兩岸關係留出空間。

不必幻想大陸會改善與民進黨政府的關係，在善待赴大陸投資、工作、求學、生活的台灣人之餘，大陸將會在外交、軍事、經濟上加重擠壓台灣的力度，以創造「強制性統一」條件。對抗絕非唯一選擇，如何聰明化解壓力是蔡政府第二任期的真正挑戰。