自從美中貿易戰開打以來，「去中化 vs. 去美化」即已成雙方供應鏈的新課題。而隨著新冠肺炎（COVID-19）在全球蔓延，進而造成產線斷鏈危機，「去中化」進一步升級為全球層次，多國政府甚至直接「利誘」本國企業撤出大陸，某些對中鷹派更喊出新ABC（anywhere but China），為後疫情時代的世局投下兩極震盪的變數。

回顧21世紀以來的美中關係，從G2同榮的糖甘蜜甜，走到如今G2反目的惡言相向，其實是一種歷史的必然。當年歷史學家佛格森（Niall Ferguson）與經濟學家舒拉里克（Moritz Schularick）造出「Chimerica」一詞時，認為集全球最大新興市場（同時也是世界工廠）與最發達經濟體於一身的「中美共同體」，為彼此創造了巨大財富與資本，且形塑了世界經濟秩序。但他們也預言一旦美中分裂脫鉤則兩敗俱傷，並將重創全球經濟。

果然，十幾年過去，中國快速崛起，美國漸感「養虎為患」，2016年川普意外當選美國總統後，選擇直球對壘，一記「貿易戰」打裂「Chimerica」；而新冠病毒的意外亂世，更讓力主美國優先的川普撿到槍，為「去中化」找到強而有力的理由。

他最近除了指示聯邦雇員退休基金撤出中國市場，還透過共和黨盟友葛蘭姆（Lindsey Graham）在參議院提交《新冠肺炎究責法》，意圖將白宮的防疫不力歸罪於中國以博取連任的勝算。可以預見，在美國11月總統大選之前，美中的緊張關係沒有最糟，只會更糟！

在天平的兩端，一個是不再可靠的霸權，一個是尚未取得眾人信任的強權，對各國政府而言，過度對一方傾斜，絕對不是明智的決定，因為選邊必然招惹另一方的報復反制。而跨國企業夾在政治角力與市場「錢」景之間，如何回應官方的期待又不自損，更不是容易決斷的事。從最近幾件合縱連橫與叫陣即可看出端倪。

事件一：美國頂尖科技業者－臉書、亞馬遜、Google、微軟、IBM、英特爾、高通及思科等31家公司合組開放無線網路接取網路政策聯盟（Open RAN Policy Coalition），並呼籲白宮傾注資源，看似把華為當最大敵人，實是劍指主導5G網路設備的中歐四大供應商，包括華為、中興、諾基亞與易立信；而前述四大之外的另一電信設備大廠韓國三星，則在確保自身利益的同時，加入美國聯盟。

但另方面，鑒於華為在5G技術設備領域的「超前部署」，美國為免掉隊，因此又有事件二的操作：美國商務部將另外起草新規，允許美企與華為合作制定5G網路標準規範。換言之，如果不是政治力過度干預，多數的業者會以市場為依歸；一旦政治力介入，企業當然會藉機從官方爭取更多的競爭籌碼。

然而最引起台灣朝野關切的，莫過於事件三：在美方透過不同管道形成壓力下，晶圓代工龍頭台積電終於初步承諾要在亞利桑那州設置5奈米先進製程新廠。

事實上，台積電在美並非沒有工廠，早在1996年即已在華盛頓州設立WaferTech，從事專業積體電路製造服務，多年來有關WaferTech要興建新廠與被否認的戲碼也一再搬演。如今台積在美蓋新廠的傳言成真，一方面凸顯台積電在科技戰略上「不可或缺」的重要角色，但另方面也顯示在美中全面對抗下，即使強勢如台積電也必須腳踏三條船，無法再「保持科技中立、立足台灣、放眼天下」。

如果台積以在美蓋新廠，換取白宮同意該公司可以繼續承接大陸訂單，不受政治力干擾，那麼當然算是好事一樁。但萬一川普連任，以他的反覆無常，未來台積能否無礙地穿梭美中之間，則殊難逆料，屆時也只能見招拆招。

新冠病毒引發各國重新思考分散生產基地，局部的「去中化」是務實之舉，全面的「去中化」則斷無可能，除非是恐中反中到完全不要大陸市場。近期豐田汽車等五家日企受訪時，眾口一聲表明會繼續留在中國生產製造，不會因為安倍政府提供補貼就大規模自陸撤廠，即反映出跨國企業的在商言商。

更何況，中國供應鏈在川普咄咄逼人下，被迫「去美化」，進而發展自己的生態圈（華為號召的5G汽車大聯盟即是一例），包括台商在內的跨國企業若想分一杯羹，又怎麼可能輕言撤守？或許有人會質疑中國產業界自成體系，恐步上當年日本「加拉巴哥化」（Galapagosization，指在孤立環境下進行產品最適化）的後塵，但中國14億人口是日本的11倍有餘、美國的四倍多，就算向外攻城掠地的路徑被設置重重障礙，也不怕沒有廣大的母國市場可以支撐。

從美中關係的質變，回頭看兩岸關係，十幾年前也曾有過「Chiwan」（韓國媒體創造的組合字，意指中台共同體）的糖甘蜜甜，其後台灣經歷政黨輪替、太陽花運動，到現在視中國為敵國外患，如此180度的轉變，是當下的實然，卻未必是歷史的必然。台灣不可能全面「去中化」，中國不可能容忍台灣全面「親美化」，雙方合則利鬥則傷，在新冠疫情導致兩岸互動跌到谷底的此際，總統蔡英文520的連任就職演說，以及對岸緊接著召開的全國兩會如何對台定調，攸關台商在後疫情時代要承受多大的兩極震盪。

(工商時報)