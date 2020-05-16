中美世紀情終於要畫下休止符了。

季辛吉，作為中國的老友，最近接二連三地說了些讓中國人摸不著頭緒的話。5月初，他說：「大國應該幫助美國度過難關，以免發生戰爭！」還說，「美國敗了誰也沒好過，尤其是中國。」稍早，在4月初時，他也在《華爾街日報》發表文章，題目是「新冠病毒大流行，將永遠改變世界秩序」。

對季氏之言，中國各界多感錯愕，認為他一反常態，竟對中國口出威脅之言，相當不解，且心生反感。季辛吉何出此言，讓我是做分析與解讀。

一、從新冠之後「世界秩序將永遠改變」說起。季氏應該是已經看到了新冠疫情的效應，將會加強原本中國崛起及美國衰落的趨勢，使得原本全球霸主易位的時刻提前到來。這主要是中國在控制疫情及穩住經濟方面都相當出色，而美國則陷入困境、面對難關。

二、中美自2010年當中國GDP超過日本成為全球老二之後即雙雙掉入「修昔底德陷阱」，雙方關係開始緊張，雖然還只是「中國老二美國老大」的1.0階段，如今因疫情關係，使原本要到2030前後才出現的「中國老大美國老二」2.0階段提前到來，意味著美國已做了一世紀的全球霸主地位將被中國取代，此絕非美國能坦然接受。美國的選擇當然是不擇手段打趴中國，包括戰爭。就此而言，季氏並非恐嚇中國，而是邏輯推論。

三、要避免戰爭，季氏認為，「大國」應該幫助美國。大國是誰，不言可喻；關鍵是如何幫？網上不少輿論不平地說，中國幫得還不夠多嗎？光是給美國提供的口罩分攤到每個美國人身上至少就有7個，至於其他醫療物資更不用多說了。這就會錯意了。如果我的理解不錯，美國需要來自中國的「幫」是大幫，季氏意指，大到能讓美國人度過眼前難關的幫，我的邏輯推論，甚至是大到能讓美國霸權地位不受中國挑戰及威脅的幫。

四、不管是哪一種幫，至少要幫到美國覺得它沒有敗（短期度過難關，長期永保霸權），否則「誰也別好過，尤其是中國」，這話，既是提醒，更是警告。

五、千萬別以為是季辛吉翻臉了。季氏的戰略邏輯並沒有變，變的是全球的戰略形勢。1970年代，季氏說服尼克森拉攏中國一起對付蘇聯時，蘇聯是老二，中國是老三。半個世紀後的現在，中國成了老二，所以2016年底川普當選後，季氏曾建議川普應聯俄一起對付中國，只是相關條件不夠成熟，未能成事。但老二總是要對付的，不管什麼手段，必須往死裡打，就算現在不成，將來一定也要。

六、哈佛教授艾里遜研究500年來近代史，共有16對老大老二矛盾，其中12對爆發戰爭，4對倖免。中美之間最終有無可能倖免一戰，邏輯上不排除有此可能，就是進行合作與交換，但仍是階段性的，長期看，終需一決。

這是中國在邁向復興之路過程中避免不了的挑戰及考驗，繞不過，必須面對，相對於美國已是專打老二的老手，中國似乎尚未做好充分的心理準備。

（作者為香港鳳凰衛視資深評論員）