520前夕，兩岸關係再生枝節。中原大學副教授招名威控訴校方因他上課時對陸生提及「武漢肺炎」和「中華民國教授」等字眼而強迫其道歉。一時間輿論譁然，教育部和陸委會都在第一時間聲援招名威。

在校方釋出授課視頻等鐵證後，輿情瞬間反轉，原來是招某挑釁羞辱陸生在先，被投訴後又把自己包裝成政治迫害的受害者，根本就是惡人先告狀。問題是誰給了招名威厚顏無恥、顛倒黑白的勇氣？大陸痛斥民進黨當局是台灣社會「反中仇中」的「黑保護傘」。這話雖然有點嚴厲，但招名威們能夠招搖過市，民進黨確實難辭其咎。

首先，民進黨近年來竭力煽動「反中仇中」，毒化了台灣的輿論氛圍，為招名威們有樣學樣提供了範本。尤其是去年公然打出「抗中保台」的旗幟後，民進黨逢中必反，妖魔化大陸到毫無顧忌的地步。今年新冠疫情爆發後，民進黨和綠色網軍更是見獵心喜，反中操作變本加厲，導致「反中仇中」在台灣社會大行其道，幾乎成為絕對的政治正確，不同意見者則噤若寒蟬。

不難發現，無論是言必稱「武漢肺炎」，還是無端質疑大陸官方的疫情統計資料，抑或隨時標榜「中華民國台灣」，招名威與民進黨的話語體系如出一轍。招名威事件其實只是台灣社會當前「反中仇中」民粹情緒的冰山一角，而始作俑者就是民進黨。

其次，民進黨的立委和官員對招名威的「爆料」如獲至寶，不問事實便立場先行，意識形態掛帥，也直接縱容了招名威們的投機取巧。何志偉以立委身分為招名威高調站台，結果鬧出烏龍，顏面掃地。潘文忠身為教育部長，調查結論還沒出來，就被招名威輕易帶風向，早早選邊站，還振振有詞「絕對支持教授在任何地方自稱是中華民國的教授」。

跟大陸對上癮的陸委會更是借機搬出了維護學術自由、捍衛多元開放、不容自我審查、反對自我矮化等全套說辭。尷尬的是，事實證明他們都被道貌岸然的招名威玩弄於股掌之間。可他們被打臉實在不冤枉。用大陸媒體的話說，如果沒有民進黨製造的民粹氛圍，沒有民進黨在背後撐腰，招名威們還真不敢把自己如此醜陋的一面公諸於眾。

再者，台灣社會雖然民粹盛行，所幸還沒有完全道德淪喪。招名威惡人先告狀的真面目被戳穿後，主流輿論很快與這位師德有虧的副教授畫清界限，說明絕大多數台灣人還是有基本的是非觀的。連一向對政敵得理不饒人的名嘴王世堅也旗幟鮮明反對招名威拿「統獨」問題為自己辯護，「來者是客，在完全不相干的課上去挑起歧視問題完全不應該，是很突兀的，是在丟台灣人的臉。」不僅如此，王世堅還直陳招名威根本不適任教授這一職務。

招名威自取屈辱，是他活該，他代表不了台灣的大學教授。民進黨被招名威拖下水則留下太多教訓。如何避免有心人投機取巧？民進黨是否還要延續「抗中保台」的路線？老生常談的陸生被歧視問題何時得以解決？擁有817萬選票和高民意支援度的蔡英文不可不察。