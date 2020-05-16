蔡英文總統即將展開第二任期，兩岸關係前景成為各界關注焦點。此前有大陸智庫稱，若兩岸緊張升級，大陸將終止ECFA，近日台商圈則傳陸方研議區別對待在大陸製造和台灣製造的台商。無論上述情況是否成真，都不利於兩岸經貿合作與發展，至盼兩岸當局從維護經濟民生出發，致力維護台海穩定，才是兩岸人民之福。

ECFA自簽署實施以來，迄2019年12月止，我方出口大陸產品享受的免關稅金額達66.31億美元，而大陸出口台灣產品的免關稅金額為6.43億美元。

ECFA協議中雖沒有十年終止條款，但在第16條規定：一方終止本協議，應以書面通知另一方，雙方應在終止通知發出之日起，30日內開始協商，如協商未能達成一致，則本協議自通知方發出終止通知之日起180日終止。

兩岸關係自2016年5月後陷入僵局，值此蔡總統即將展開第二任期之際，對岸又出現對台施壓的聲音，包括有解放軍將領聲稱，「文統無望，只能武統但不可輕率急進」，還有大陸智庫學者稱，「蔡英文如何表態非常重要，如果表態不好，ECFA肯定就終止了。」

兩岸經貿合作與發展，對兩岸雙方都是利大於弊，目的是要造福兩岸人民，因此維護兩岸經貿互動的穩定性至關重要，希望兩岸當局都能以大局為重，切勿輕易地使兩岸經貿翻船，造成不可逆的後果。

蔡總統在年初的大選獲得817萬票的歷史最高票，說明人民已給予蔡總統充分的授權，蔡總統亦已無連任壓力，其實正是展現魄力，積極尋求兩岸破冰的最佳時刻。期盼蔡總統在第二任期能展現智慧和決斷，緩解兩岸僵局，確保台海和平穩定。

筆者同時也要呼籲北京，以大陸那麼大的經濟體，其GDP是台灣的24倍，ECFA早收清單中的免稅金額，對大陸而言可謂微不足道，若貿然啟動ECFA終止條款，直接衝擊的是台灣企業的經營，恐會得不償失。

至於最近大陸台商圈有傳言，指陸方正著手研議區別對待在大陸製造和台灣製造的台商，筆者認為這種做法有待商榷，同時也會犯了終止ECFA相同的問題，即因為政治上的分歧，而影響了企業的正常經營，如此只會衝擊經濟及兩岸經貿交流。

兩岸關係歷經過去4年的緊張對立，此前又因新冠肺炎疫情而使雙方關係更為緊繃，如今疫情陰霾逐漸散去，蔡政府開啟新的執政任期，正是兩岸當局放下成見，尋求交集的絕佳時機。

（作者為前海基會顧問、大葉大學榮譽講座教授）