5月4日，陳時中部長對網路旅遊示警系統失誤，造成某些旅遊點的困擾，認為旅遊點被標籤化很可怕，很難洗脫，要盡速改進。此令人想到滯留武漢地區台商及其眷屬被註記標籤化，這些人不能自行搭機返台，大家只好苦等遲遲到來的包機，而發燒者也不能上包機，以致數百人耗了幾個月才返回台灣，想必身心俱疲。陳部長還說了重話：「選了國籍就須承擔」，有些台商女眷小孩就因此無法優先搭機。和旅遊點被標籤化相比，這些被註記的台商及其眷屬就無所謂了嗎？

至今以包機、類包機方式接回湖北及武漢地區被「註記」的上千台人及其眷屬，好像只發現過1位感染病患。而自歐美返台避難的大量留學生、旅人，其中有數百病患，有些還帶病上機回台，耗費了多少台灣醫療資源，請問陳部長您說了什麼嗎？尤其有對美國籍台裔夫婦帶病返台治療，花費可能數百萬，卻不見陳部長譴責，厚此薄彼，其言行沒有政治考量嗎？

對此「包機之亂」，前衛生署楊志良不只一次在記者訪問鏡頭前，大罵行政院蘇院長是個「大爛人」，防疫涉及政治考量，令人厭惡。其實楊署長也該將擔任防疫中心指揮官的陳部長一起罵才對，他也在旁唱合蘇院長。陳部長自詡防疫成果，常投書國外媒體自我宣傳一番，將來在防疫史上會留下紀錄，但其「註記」台商防疫之政治考量事件，也會如影隨行。這些台商對此種包機羞辱，恐是敢怒不敢言，想必會銘記在心怨恨一輩子。

陳部長和蔡總統常呼籲「全民防疫，全國團結」，似乎只是作為投書外媒常用的美麗辭彙，自詡防疫成果是全民的支持，說給外人聽的口號罷了。看看執政官員、綠委、綠媒政論名嘴、網路國家隊，怎樣醜化唱衰藍營執政縣市的防疫措施。陳部長對新北、高雄兩市要超前封城演練不支持，對高市要積極作疫艦官兵訪調，及要對該市醫護人員普篩，極力反對，陳部長沒有協助之舉，卻有掣肘之嫌。中央可超前鎖國，限制百姓社交活動，禁東禁西；難道不能讓地方政府可超前部署防疫措施嗎？令人質疑是否因這些防疫行動非其主導，恐奪其中央防疫光環呢？

旺旺集團上市的次氯酸抗菌液，在台灣疫情發生初期，百姓搶購酒精而大缺貨時，該集團就將次氯酸抗菌液大量免費分送全國各里辦公室，供里民取用。日前，陳部長竟表示：「沒有醫療器材許可證，不能噴手，只能做環境清潔劑」云云，顯然是欲加之罪的評斷，且在防疫宣導片中刻意指出其有刺激性，不可噴手等等，並要開罰該集團66萬，令人匪夷所思。

日本厚生省早在2002年就已認定次氯酸水可作食品添加物，可做噴手液，可做環境清潔劑，坊間並有家庭用製造機販售。而在台灣，該產品於2017年某公司就已取得衛福部陳部長核發的許可證，證書上中文名稱「傷口清潔抗菌液」。日前，筆者特地用空寶特瓶向里長要了850CC，噴手外還用來嗽口，發現並沒有刺激性，比酒精溫和多了。怎麼跟防疫中心宣導短片說的完全不一樣呢？

反觀疫情期間，由行政院和衛福部主導配售的酒精，有些須自行加水配成75%，有些上市品其瓶身狀如口服飲料罐，標籤上還註明「未滅菌」，有些市售酒精都沒有「醫療器材許可證」，卻都可販售作噴手消毒液使用，容器像口服液也會讓人誤飲，怎不見衛福部食藥署和綠委們抗議呢？是不是該集團和蔡政府政治立場不同，不爽其搶了防疫先機呢？筆者認為當初該集團若能將千噸次氯酸水逕送行政院防疫中心，由陳部長統籌配發，百姓齊頌「感謝總統，讚嘆部長」，相信就不會有後續這些問題了。

近日蔡政府頻頻利用媒體、名嘴、立委、網路、宣導短片等抨擊醜化作公益的次氯酸水，以致到里長處索取該抗菌液的人變少了。里長太太一邊替筆者分裝次氯酸水，一邊喃喃自語：「什麼事都要分黨派，台灣人的不幸。」請陳部長深省之。

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）