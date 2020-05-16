2019年神預測！ 張忠謀：台積電成地緣策略家必爭之地

台積電創辦人張忠謀果然料事如神，中美科技戰開打不久，就預言「世界不安靜，台積電將變成地緣策略家必爭之地」，台積電赴美投資設廠的消息，雖不令人意外，卻仍引起國內外高度關切，畢竟這不是單純的企業投資案，而是涉及美中科技戰與美中台三邊地緣政治關係的事件。

《華爾街日報》先披露川普政府與台積電洽商赴美投資設廠，接著彭博財經跟進，但台積電回應「還在評估，尚未拍板定案」。周末前卻很快宣布計畫赴美投資一座5奈米製程技術的12吋晶圓廠，地點落腳在亞利桑那州，全部投資金額120億美元（約3600億台幣）、月產能2萬片晶圓，預計明年動工、2024年開始量產。

台積電赴美投資，能讓全球主要媒體關切，除了台積電為半導體與晶圓代工領導廠商外，更重要的是本案牽涉到中美角力的貿易戰、科技戰。在中美貿易戰中，美國以「實體清單」方式，禁止美國、甚至國外企業供貨給大陸電信龍頭華為時，外界就對台積電是否會繼續供貨給華為高度關切，甚至傳出美方直接要求禁止台積電出貨華為的說法，因為如果台積電也對華為斷貨，其殺傷力將數倍於其他廠商斷貨。

企業面臨中美選邊壓力

企業面臨中美選邊壓力

台積電最後雖然在未違反美方規定下維持對華為供貨，但台積電的角色已廣受矚目。同時美方也檢討認為在幾乎所有高科技武器都使用各種晶片情況下，美國未能掌握涉及國家安全的晶片製造，將處於不利地位，因此傳出美方開始遊說、甚至施壓要台積電赴美設廠。

台積電赴美投資，當然不是純粹的經濟決策。去年美國駐北京大使館科技專家撰寫的國家安全報告曾提到，台灣、大陸和南韓已成為美國數位經濟的三大倚賴，台灣在科技生產製造上的強項，代表美國的失敗，美國需要強化產業政策，以應對這一局面。台積電領先全球的半導體製造能力，成為美國心頭之患。

台積電「必須」接受美方要求赴美投資，原因非常明確：半導體設備與技術幾乎都來自美國，客戶亦以美商居半，加上美國霸權的「長臂管轄權」，台積電不得不從。

但此可以看出，隨著中美爭端升高，美方對掌握科技供應鏈的欲望與需要也不斷增加，台灣在科技領域中，以生產與製造打下一片天，這正是美國所缺少的部分。

可以預見，在中美爭霸格局不變，貿易戰與科技戰持續進行，台灣科技企業面臨的壓力將越來越大，美國的手段也可能越來越霸道，壓力來源一個是對重要供應鏈要求赴美設廠，另一個則是在中美兩方選邊的壓力，而後者對企業尤其「致命」。

對企業而言，最簡單與實在的硬道理是「生意」。美國是全球最大經濟體，也擁有最大的進口市場，但大陸的內需市場與進口市場規模縱然略遜美國一籌，但同樣龐大，對台灣廠商而言，因為地利、文化、語言等多重因素，經營大陸市場成功機會遠高於美國市場。

大陸早已從早年的「全球工廠」進化為「全球市場」，包括汽車、半導體、液晶電視、智慧手機、電腦、各種奢侈品等等，幾乎想得出的產品，大陸都已成為全球最大市場，而且這個市場仍持續快速成長。

政府應與企業站在一起

大陸是台灣主要出口市場，占比高達4成，美國占比只有1成多。對大陸的出口不少是半成品、機具設備等，這是典型的「投資帶動出口」，台商在大陸投資設廠的同時，帶動了對台灣產品的需求。

無論從目前現實的市場規模，或是展望未來成長性，甚至納入台灣企業競爭力等考量，大陸絕對是台灣必須掌握的生產基地與產品市場，絕對不能放棄。

對台灣與企業而言，上策當然是在中美之間左右逢源，同時與兩方維持良好經貿關係，根據其個別需求供貨；中策是企業根據其不同利基選一最佳市場；下策就是不論是否有比較利益，全部倒向特定一方。台積電的作法是維持左右逢源，其方式與經驗可供其他企業參考。

蔡政府的「親美反中」立場明確，在政治、外交、國防上全面傾向美國，已無回頭路；但在經貿領域，基於企業競爭力與經濟利益考量，一定要維持中立，不可選邊，更不可對企業施壓，甚至政府應反過頭來與企業站在一起，抗拒外國政府的壓力，千萬不要「反中」反到昏頭。