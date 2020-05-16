總統府驚傳遭電腦駭客入侵，駭客傳出來的資料包括去年蔡賴初選之爭的過程、是否續聘資政李遠哲等獨派大老的考量、內閣改組的內幕等等，果然很駭人聽聞。儘管總統府澄清，「內容為偽變造文件，非屬事實」；但總統府網站被駭是事實，既然被駭，內容就難免有幾分真實。

其中內容討論到國家通訊傳播委員會（NCC）和公廣集團人事案，不只事涉新聞自由和言論自由，討論過程還與前促轉會副主委張天欽的東廠案十分類似，不得不引人注目。

有關NCC人事案，討論提到「3位新任委員中，1位是現任主祕，2位是媒改學者，兩人偏綠，可以配合處理中天。」原來，要處理中天是早就議定的決策，現在只要安插偏綠人士，就可以順利把中天「處理」掉。蔡政府是這樣對付媒體的嗎？

有關公廣集團董事長的人事案，內容也提到「蘇院長之前曾經召見過胡元輝，請他當董事長，認為他有能力，也是挺綠的。」原來挺綠是主要的考量，不必在乎公廣集團是唯一的公共媒體事業群，是由國家出資的媒體機構組成。蔡政府是這樣在發展公共電視的嗎？

民進黨從在野到執政，就是得利於對媒體的主導，媒體無疑是蔡政府掌握權力的主要工具，蔡政府也深諳掐住媒體喉嚨的三昧，就是在NCC和公共媒體安插挺綠的人士，如此不僅可以幹掉不聽話的媒體，還可以單一口徑大肆宣揚政府德政。簡直和法西斯沒兩樣。

從這份駭出的文件不難看出，蔡政府已經把國家公器當作黨機器在使用，政府所有人事任命，除了常務文官之外，都必須是挺綠者；一些獨立機關像中選會、NCC，早已淪為東廠。這次文件的露出，只是印證了蔡政府第二任期，東廠再升級。