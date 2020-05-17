其規劃藍圖主要如下。

計畫目標——

該計畫所謂的「亞太營運中心」，是指以台灣為根據地，發展與亞太各成員間全方位的經貿關係，以使台灣成為各種領域經濟活動，包括製造、轉運、金融、通信、傳媒等活動的中心。其目標在進一步提升台灣經濟自由化、國際化的程度，促使人員、貨品、勞務、資金及資訊的便利進出與流通，充分發揮台灣在亞太地區及兩岸間的經濟戰略地位，吸引跨國企業並鼓勵本地企業，以台灣在亞太投資及經營東亞市場包括大陸市場的據點，一方面可以凸顯台灣在亞太經濟整合中扮演的關鍵角色；另方面可以在先進國家與開發中國家間擔負承先啟後的「中繼者」責任。

放寬來台工作限制

在具體做法上，該計畫可分為兩大部分。

一.進行總體經濟的調整

1.促進貿易及投資自由化：逐步降低關稅，減少非關稅障礙，並擴大開放金融、保險、電信、運輸，以及律師、會計師等服務的國內市場。

2.減少人員進出的障礙：依國際規範，檢討放寬外國專業技術人員，短期停留及來台工作的限制。

3.放寬資金進出的限制：依「原則自由，例外許可」的精神，修正管理外匯條例，逐步放寬外匯管制。

4.增進資訊流通的便利：加速政府資訊公開，建立合理健全電波使用分配與監理制度，推廣國際網路，並加速寬頻資訊網路建設。

5.以「整體立法、個別推動」的方式，推動亞太營運中心相關法律的立法，並協調各部會對行政命令進行增修。

二.發展專業營運中心

依台灣優勢的經濟條件所做的評估，未來台灣最適合發展的是生產製造、貨物及旅客轉運，以及專業服務等三大類的經濟活動。這三大活動又可細分為製造中心、海運轉運中心、空運轉運中心、金融中心、電信中心、媒體中心等六種特定功能的專業營運中心。

規劃時程與進度建設亞太營運中心是一個綜合性、全面性的跨世紀經建計畫，其成敗攸關台灣經濟的前途。為掌握時效，亞太營運中心計畫以1997及2000年為分界點，區分為三個階段進行，並分別訂定階段性的目標與執行重點。

從現在至1997年，將以法令制度規章的調整，以及小規模硬體設施的興建或局部改善，作為優先推動事項。

1997年以及2000年之後，將配合各項大型硬體建設的完成，以及十二項建設計畫的積極推動，循序擴大營運中心發展的規模與格局，拓展台灣經濟領域。

發展亞太營運中心雖著眼於全方位的對外經貿關係，但大陸市場是其中最重要的一環，也是台灣未來長期經濟發展不能忽視的一項重要因素。無論是跨國企業或本地企業選擇在台灣設立區域營運中心，莫不格外重視兩岸關係的可能變化。本質上，兩岸經貿往來是一種互利互惠的關係。該計畫核定實施後，台灣對大陸經貿政策，已朝下列兩方向調整。

1.以市場為導向，減少不必要的交流限制，並循序漸進擴大開放兩岸經貿往來，促進互利互惠的兩岸經貿關係。

2.建立兩岸經貿交流秩序，使各種經濟活動能在合理的規範下，健全發展。

在上述政策調整下，台灣已設置「境外航運中心」，正在規劃設置「經貿特區」、規劃兩岸通航的技術問題及整體方案，以及考慮放寬台灣境外金融中心與大陸金融機構業務往來等等。由此看來，台灣在制定亞太營運中心計畫時，已對兩岸關係的政策方向，做了部分的調整。從以往縮手縮腳，跟著民間腳步追的情形，改為前瞻性的規畫，只要不涉及台灣安全與不違背台灣2100萬人民的生活福祉，均持開放態度。大陸方面如也能善意回應，必能有效改善兩岸關係的發展，將有利於亞太營運中心的順利推動。

大格局創兩岸雙贏

台灣自1984年宣布以「自由化、國際化、制度化」為未來經濟發展的基本方向後，1986年開始加速自由化、國際化的落實，不僅為加入GATT／WTO創備了有利的條件，而且由於爭取加入GATT／WTO，更加緊自由化推動的步伐，朝向高度自由開放的經建體系邁進；同時，台灣本身的經濟結構，也正朝向高附加價值及專業性服務業的方向轉變。此時，發起建設台灣成為亞太營運中心，應是最佳時機。

就建設台灣成為亞太營運中心的藍圖觀察，顯示台灣已充分掌握了國際經濟的脈動，有效利用台灣優越的地理區位與所具備的有利條件，不僅為台灣開創經濟新局，也增強亞太地區經濟成長的動力；尤其如能獲得大陸當局的支持與配合，更可創造兩岸經濟共同繁榮的前景，使中國人的經濟在21世紀世界經濟舞臺上立於不敗之地。但不可諱言的，台灣亞太營運中心能否順利建設完成，功能能否充分發揮，兩岸關係的穩健發展，實為關鍵所在。

目前兩岸經貿關係受到政治因素干擾，陷於停滯低迷的狀態，若因而使得亞太營運中心的構想不能落實推動，錯失大好時機，將是兩岸人民最大的損失。最後，本人由衷籲請兩岸領導者，多為這代中國人及後代子孫設想，以大智慧化解新怨舊恨，以大格局規劃兩岸雙贏，共同開創中國人的世紀。（系列完）