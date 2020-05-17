520總統就職典禮將屆，兩岸之間原本正多方聚攏的緊繃火藥味卻一下子顯得有些煙消雲散。

一度強勢乖張的立委蔡易餘默默撤下刪除「國家統一」字眼的修憲法案；長期嚴正嗆聲的陸委會也突然改口「新冠肺炎」的英文名稱而不再堅持用「武漢肺炎」；特別是外圍綠營網軍也配合著一整個迅速大片沉寂，不再日以繼夜大量惡言討伐北京。這究竟是怎麼回事？

當中最為「深奧巧妙」的是外交部長吳釗燮，在公開坦承美國今年並不會針對台灣加入WHO的議題「主動提案」之後，國內無論官方、民間原先大舉從全球肺炎疫情去多方槓桿、造勢、放大「台灣」的國際聲量，幾乎也都快速收攏輿論繼續擴張的規模，連陳時中也不多提了。

在此同時海峽對岸也「怪怪的」！隨著隔天「521」在北京即將召開中共兩會，這個每年牽動全中國大陸最高權力思考戰略與布局執行的重大會議之前，難以想像國台辦主任劉結一突然親自召開記者會，宣布了更多以台商為主的「惠台措施」。這份早早宣達的「惠台大禮」究竟意味著什麼？江湖上不是才有許多人放話，盛傳ECFA可能在8月直接結束？

於是此刻的兩岸關係頗有一種「溫柔的懸疑」！明顯營造著與外界普遍的「負面悲觀」全然不同的推論方向發展，甚至帶著些「期待對話」的巧妙氛圍。

事實上，兩岸這半年來為了肺炎疫情、WHO爭議，以及台灣在國際間大幅曝光，台海的「軍事肅殺」程度甚至來到前所未有的緊繃。中、台、美之間的關係，在川普政府的戰略中基本已經收納，甚至大舉干預蔡英文政府的兩岸決策，萬一蔡英文520的就職演說內容徹底不利於兩岸關係，兩岸確實有機會正式踏入空前且最高的危險階段。

台灣每次經過總統大選之後的執政新局，關係著每4年一回兩岸之間的「全新定調」。蔡英文的就職演說在4年前一夕推翻了國共九二共識的默契，兩岸瞬間進入巨大倒退。這一次蔡英文顯然將會縝密精確的「捲土重來」，在連任執政已經毫無任何阻力的前提下，重新梳理以「民進黨」為對話主體的兩岸關係是蔡英文的目標。

就北京的角度而言，在陸續收緊「陸客、陸生」赴台之後，下一步照理繼續收緊的應該就是「兩岸經貿」了，但如今面對中美貿易衝突勢必將長期對抗、國際間對疫情的究責及歐、美、日、韓企業撤離中國，「台商」顯然是少數依然無悔支持，並且能在高科技產業補足中國經貿戰略的重要力量，反而為兩岸關係帶來一線曙光。

北京對台的底線或者對民進黨執政的不信任，始終在「台獨、國際勢力干預」兩大敏感點。520就職典禮前快速清理兩岸雜音，蔡英文顯然還是期待兩岸有「實質對話」的契機，特別是美國川普政府「唯美國利益是圖」將台灣視為俎上肉，兩岸藍圖不能全交到美國手裡。

眼下最有意思的懸念，應該就是蔡英文520的「就職演說內容」，北京將在何時看到？有沒有在521兩會之前讓北京「提前思考因應」的渠道、溝通及時間差？兩岸情勢此刻正在從高度緊張中逐漸軟化，讓人欣慰，而「兩岸對話」確實也需要另寫新章了，人民的和平與福祉需要能夠在歷史浪潮中懂得清醒且又心軟的兩岸領導人。