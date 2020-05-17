在520前夕爆出總統府遭駭客入侵，經查是高層的電腦被駭，無關乎府方的內外網。

但是府方發布了3次聲明，說駭客發出的內容是經過偽造變造，呼籲媒體和各方不要散發轉傳相關文件，好意說是「避免個人資安受到威脅」；接著「國安高層」出來說話，說已經掌握駭客來源，研判來自中國網軍。從府方的危機處理過程看來，只是越描越黑，尤其是國安高層根本就是出來亂的。

從被駭的內容來看，大多是牽涉到520之後的人事布局，以及民進黨高層內鬥的內幕。從寄件者帳號以及前兩封發給媒體的信函標題看來，就是對蔡英文不滿。標題直接攻擊蔡英文「無情」、「無德」，無情是說她密謀幹掉賴清德，無德是指她密室協商分贓人事。其中還有陳其邁建議蔡英文要取得NCC人事決策主導權、陳建仁建議對於李遠哲等獨派大老是否續聘為資政的說詞。內容詳細，誠如知情人士研判，應有「七分真、三分假」。

這些內容有些過去都曾經有過傳言，例如鬥爭賴清德的過程；有些是根本不必想就知道的事實，例如重要職位都必須由挺綠者擔任；有些則是非常合乎常理的政治發展，例如讓那些不支持蔡英文的獨派大老不再續任資政、國策顧問。

整個處理過程和內容可以看出，這根本就是一場因內鬥而外洩的文件，可能連被駭都談不上，還牽拖中國網軍，這位「國安高層」也真是會掰。高層說，中國駭客採真假訊息混雜散布「認知空間作戰」，其手法為台灣首見。細看這些資料完全無關乎國防、外交事務，搞什麼「認知空間作戰」，還舉俄羅斯的例子，糊弄誰呀？真正出來帶風轉向的應該是這國安高層吧！國安單位要不是外行，就是把國人當傻瓜。

讓國人感到難過的絕不會是總統府的電腦被駭，也不是國安高層的甘為政黨打手，而是蔡政府幾乎把國家公器當作黨機器和個人權力在操作，所有的重要人事案都必須是「挺綠的」，當然還必須是對蔡總統有「誠信與道義」。政府機關中像NCC，甚至法人的公廣集團，不但主管絕對要自己人，委員中的學者也要是挺綠的。試問，政府還有什麼「獨立機關」？包括要處理掉中天電視都可以在人事安排中就搞定，還談什麼新聞自由？

520前夕，總統府電腦被駭，其實就如同前立委許毓仁分析的，根本就是「內鬼」洩漏資料。立委高虹安也說，這不單純是駭客攻擊，包含惡意政治操作。只有英派立委像是王定宇、張宏陸才會急著把矛頭指向中國網軍，反正什麼惡事先甩鍋中國再說。520的駭客任務是什麼？不問可知，內鬥而已。