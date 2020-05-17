美國又對華為動作頻頻，看來5G將形成兩套標準，中美各領風騷。華為堅持自己的標準，不是沒有道理。

30年前美日貿易大戰，當時日本有個TRON作業系統，由東京大學教授村健於1980年代開發成功，是免費的開放系統。1989年美國對日本祭出《超級301》法案，反對一切和TRON相關的產品，包括TRON作業系統的電腦。

很多日本公司擔心失去出口美國的機會，紛紛停用TRON。《華爾街日報》引用一位美國貿易官員的話：「TRON是日本官僚系統想要控制世界的陰謀，是對美國電腦稱霸電腦科技的威脅。」TRON作業系統很快從市場消失。

多年後，前東京市長石原慎太郎認為：「TRON是被前國際貿工部長橋本扼殺掉，因為他受不了美國的壓力。」

5G是第5代行動通訊的簡稱，其實前面幾代2G、3G行動電話也不是只有一個標準，大家還記得日本PHS系統，過去台灣也有電信公司引進，大陸也有引進，叫作「小靈通」，使用人數曾高達1億，大陸也曾開發CDMA系統。未來全球5G有兩、三套標準也不足為奇。

美國大力封殺華為，但歐盟不太買帳，可能還是會採用華為的5G系統，美國又想禁止台積電出貨給華為，希望阻擋華為5G的勢頭，但是對台積電來說，最好的選擇自然是既作美國人的生意，又和大陸作生意，對台商也是如此。

事實上全球在很多東西上都沒有統一的標準：汽車有左駕右行，也有右駕左行；電壓有110V和220V；計量單位有公制和英制。世界兩套標準是常態，大家要接受這個現實。

厲害的企業可以左右逢源，賺兩邊的錢。政府要放手讓企業自己求生存，不要逼台商服從政治正確。