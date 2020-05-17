快評》蔡總統有麻煩 17:282020/05/17 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 5月16日，入夜總統府外觀。（陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府遭駭，民進黨政府指責大陸網路攻擊，認為是國安危機。但常識判斷，大陸若駭進總統府核心幕僚網址，一定長線釣大魚，絕不張揚。可以判定，不是國安危機事件。 就流出文件內容而言，政治路線媒體工作者大概都同意，人物與情節無不「事出有因」，尤其中經院長人事安排，第二天就印證為真，後續還有監委與試委名單可以觀察。 這些文件暴露了蔡總統的權力布局與民進黨的派系關係，如何既能平衡各方權力需索，又能有效掌控、傳承權力，是總統第二任期成敗的關鍵，這些文件將給蔡總統帶來很多麻煩。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》招名威惡人先告狀 18:102020/05/13 短評 快評》獨派動作很多 19:492020/05/13 短評 快評》看穿民進黨兩面手法 20:112020/05/14 短評 快評》台式民主只看顏色 20:122020/05/14 短評 快評》酒店舞廳真倒楣 20:022020/05/14 短評 快評》台獨，怎麼獨？ 19:052020/05/15 短評 快評》東廠再升級 19:272020/05/16 短評 言論熱門新聞 快評》東廠再升級 - 短評 - 言論 中時社論》520前夕 兩岸互踩剎車 - 中時社論 - 言論 兩岸一家人》老中國人漸逝 年輕人迷失方向 - 徵文 - 言論 快評》蔡總統有麻煩 - 短評 - 言論 快評》兩套5G標準不奇怪 - 短評 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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