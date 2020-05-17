總統府遭駭，民進黨政府指責大陸網路攻擊，認為是國安危機。但常識判斷，大陸若駭進總統府核心幕僚網址，一定長線釣大魚，絕不張揚。可以判定，不是國安危機事件。

就流出文件內容而言，政治路線媒體工作者大概都同意，人物與情節無不「事出有因」，尤其中經院長人事安排，第二天就印證為真，後續還有監委與試委名單可以觀察。

這些文件暴露了蔡總統的權力布局與民進黨的派系關係，如何既能平衡各方權力需索，又能有效掌控、傳承權力，是總統第二任期成敗的關鍵，這些文件將給蔡總統帶來很多麻煩。