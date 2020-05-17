總統府遭駭 上演台版維基解密 府稱變造已報案

總統府驚傳遭駭客入侵，爆出民進黨府院高層許多內幕，總統府指控可能遭大陸網攻，並澄清「文件內容為偽變造，非屬事實」，但其人事物均有跡可循，且若干爆料內容證明與後來發展相符，顯見即使部份有假，也是假中有真，虛實交錯，心照不宣，恐非含糊澄清即可掩人耳目，否認就能搪塞責任。

最駭人聽聞的是，其中討論到國家通訊傳播委員會（NCC）人事案，赤裸裸提到「3位新任委員中，1位是現任主祕，2位是媒改學者，兩人偏綠，可以配合處理中天。」原來，要解決中天是早就議定的決策，現在只要安插偏綠人士，就可以「配合」把中天「處理」掉；果然，長期以來旺中媒體集團嚴正警示，「綠色專政」將對反對黨與社會監督力量趕盡殺絕，對旺中不斷追殺，都非臆測！這一切，更像是前促轉會副主委張天欽東廠案的重現！

當今台灣媒體結構盡是一片綠油油，更有強大的綠色網軍操弄輿論風潮，結合政治上的威權管控，以及經濟上的資源供輸，民進黨已足可在台灣社會的訊息與言論兩面獨領風騷。台灣只剩極少數敢挑戰權威、能對當道提出異議與批判的媒體，在綠色威權建構的天羅地網中，奮力拚搏多元民主應有的呼吸空間。

蔡政府深諳掐住媒體喉嚨的竅門，在NCC和公共媒體上無所忌憚地大幅安插挺綠人士，如此不僅可以幹掉像中天這樣不聽話、不受控制的媒體，還可以統一口徑，大肆宣揚特定意識形態與政府德政。如今這已不只是維護一家中天台權益的問題，而是攸關新聞自由和言論自由、如何確保民主自由健全發展的課題。

蔡總統520連任就職在即，蘇內閣局部改組陸續完成，最新民調顯示民進黨政府的支持度居高不下；除了獨攬中央行政權、掌握立法院多數席次之外，在這第2個完全執政的4年內，由蔡總統提名的監察委員、考試委員、大法官等憲法三大人事權，亦將全面成為民進黨的囊中物，出現憲政五院「綠色大滿貫」的空前局面，一舉攀上台灣民主化、政黨輪替20年來，前所未有的權力高峰。

不過才兩年前，蔡總統與民進黨的民調支持度仍慘不忍睹，因此才有「韓流」的崛起與地方大選的潰敗，但才1年不到的時間，民進黨竟然能在總統與國會大選反慘敗為狂勝，難道這是因為蘇貞昌、陳其邁、林佳龍這些「敗選者聯盟」的才能被埋沒，到現在才被發現實力？又或者當初民意最厭惡的施政無能、經濟不振等問題，已被解決或改善？

真正的答案恐怕連他們自己也不能自欺欺人，說穿了，民進黨政府之所以能在後來的大選大勝，得利於反中、反送中和網軍操作的因素更多，而國民黨的內鬨更是自作孽不可活。緊接著的抗疫有成，則是因為陳時中及醫療體系的專業、台灣公民社會的素質等綜合因素，形成「光暈」效果讓蘇內閣沾光所致，但紓困與振興經濟的混亂表現卻也馬上令內閣現形。

在野黨、國會和媒體的有力監督，乃是確保民主政治健全發展的三大機制，但在民進黨強力箝制言論自由下，如今已逐漸扭曲變形。國民黨兩度敗選至今尚未回魂，更談不上「有力量的在野黨」，其他小黨不僅無力抗衡民進黨，甚至甘為執政黨的側翼與打手，絲毫沒有在野黨監督政府的自覺與責任感。在執政黨絕對強大、在野黨空前虛弱的情勢下，民進黨政府更高舉「國安」的紅帽子愈加恐嚇在野黨及媒體、學界、社團等監督力量，連網路議論都不放過，動輒移送司法偵辦，使全民噤若寒蟬。

上屆立法院已完全呈現出綠色「一言堂」、行政院「立法局」的荒謬景象；從《促轉條例》、《黨產條例》，到「前瞻預算」、《反滲透法》等高度政治性的法案、預算，乃至極具爭議的監委陳師孟、中選會主委李進勇的人事案，所見盡是綠色護航與表決部隊，無一不是以多數暴力蠻橫輾壓而過，毫不留給在野黨任何協商或議事妥協的空間。

「綠色專政」如今只剩下媒體這最後一塊拼圖，尚未完全淪陷，這次總統府密件使獨立機關如中選會、NCC東廠化的陰魂重現，從「敗選者聯盟」升級到「東廠大聯盟」，吃相如此難看，手段何曾忌憚，民進黨難道這麼快就忘了2018民意的反噬之痛？難道不該說清楚、講明白「處理中天」之謎？