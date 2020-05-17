原本外界以為，台積電答應赴美投資設廠，就可繼續對大陸華為等陸廠出貨，結果不是如此，美國政府上周五公布新出口限制，等於禁止台積電再對華為出貨，台積電營收勢必受影響。

台積電要投資3000多億台幣在美國設廠，業界一般的看法是不符成本效益，不過在美方要求與壓力下，是不得不然的「政治投資」，這從消息宣布後美國國務卿都大大肯定，稱許為「歷史性投資案」，即可看出其中的政治味道。

雖然未必符合經濟效益，但外界以「買保險」觀點看待，倒也認為如果因此買到美國政府不再蠻橫干預，台積電能正常出貨給華為等重要大陸客戶，這個投資還是有其效益。

但話猶在耳，美國宣布新的禁令，國外半導體廠商只要業務有使用美國軟體和技術，在沒有事先獲得美國官員許可的情況下，不得向華為發運產品。這個限制形同禁止台積電對華為出貨，除非美方批准，否則無論如何「繞道」都繞不過去。

美國顯然完全以其利益為依歸，外界不必期待與相信美方的「善意」回報。蔡政府把全部賭注押在美國，其實反而讓自己更沒籌碼，台灣在美國的天平上，份量反而不如馬政府時期的「左右逢源」。

原本因簽署貿易協議而暫停爭執的中美關係，因新冠肺炎因素再起爭端，美國總統川普甚至講出不惜切斷與大陸的一切關係的賭氣話，今年中美間的鬥爭將更強烈，美國一定會把台灣拖進去當棋子，蔡政府應看清台灣真正的實質利益在哪裡，切勿輕信川普那套口惠而實不至的手法，更要提防川普反覆多變的施政風格。