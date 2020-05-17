禾木村，這個距離俄羅斯邊境只有20多公里的山間小村本來根本乏人問津，直到2005年被《中國國家地理雜誌》評選為中國最美的六大鄉村之一，從此就在旅人間傳開消息，越來越多的人想要來造訪，坐落於山林之間的大量原始木造小屋，加上清晨時的薄霧是它最美的時刻。

前往禾木村走的都是山路，蜿蜒且限速40公里，好在一路上盡是美景，藍藍的天空、大量的高山植物、蜿蜒的馬路與路上悠閒的馬匹、羊隻與牛，有如人間仙境般的存在著，光是在車上欣賞都覺得舒服。

抵達禾木村，這是個座落於山間草原中的木屋群，同時也是中國僅存的三個圖瓦人村落之一。最佳的觀景地點是村旁的小山頂，你可以徒步或騎馬上去，居高臨下的欣賞禾木村的景觀，畫面感確實很不錯，根本就是大陸版的「名古屋合掌村」啊！

在當地旅遊局的安排之下，我們也去圖瓦人家中進行「家訪」。所謂的家訪就是實際前往當地人家中，體驗他們的生活，我們被帶到了以「呼麥」表演聞名的一個家中。呼麥（圖瓦語意為「咽喉」），又稱喉音唱法，阿爾泰地區的蒙古族、圖瓦人流傳此技藝，聲音在咽喉處顫抖震盪發出不可思議的低頻旋律，親眼得見親耳聆聽，真是覺得不可思議！

只是可惜，這個世界上有許多的美好，都在向世人揭露之後變了調，許多針對遊客的商業化操作，破壞了鄉村原有的安寧，雖說青山依舊綠水也長流，空氣中的氣質卻變了調。這個世界啊，真的動作要快，才能在它還保持初心的時候見識與它碰面。

（葉志輝／上海幫幫主）