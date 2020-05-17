婦聯會成立於民國39年，時值大陸易手，政府播遷來台之初，蔣夫人登高號召全國婦女成立此一組織，以服務軍人及軍眷，積極籌建國軍眷舍，並向國內外各界募款。在其18期的建設中，總共興建了近400個眷村及職務宿舍，約占全國眷村總數的一半，共53026戶，嘉惠軍人及眷屬20餘萬人，今天，落腳於台灣的這些人後代，豈止200萬人！

依據民國45年8月20日及21日的國內媒體報導，當時蔣夫人曾接見影劇界人士，感謝彼等熱烈響應以捐款或義演來共襄盛舉。再加上以一年為期的影劇票附捐，後來的影劇一村、二村、三村到六村，就這樣一幢幢陸續建成。

其他如貿易新村、台貿新村、果貿新村、貿協新村，乃是向貿易界募款興建；僑愛新村是向華僑募款興建；工協新村、商協新村、礦協新村、果協西村，是向各個協會募款興建。至於陸光新村、海光新村、憲光新村、金門新村、澎湖新村、馬祖新村等，都是舉國耳熟能詳、遍布各個角落的眷村。時至今日，這些眷村多數已經改建，成為昨日的記憶，惟無數眷村人及其下一代仍心心念念不忘眷村的生活，而感念婦聯會在那風雨飄搖時代對國家所做的無私貢獻。

4月26日，銅鑼灣書店在台灣開張，蔡總統送上的賀詞引用了《聖經》上的話：「願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔」，不言而喻，是在諷刺中共追殺銅鑼灣書店的不義之舉。但是，今天我們的執政當局，無所不用其極地欲置婦聯會於死地，種種舉措，是否也讓人有雷同之感？執政者何妨捫心自問：自身是否已做到讓台灣社會「公平如大水滾滾，公義如江河滔滔」？

當年，婦聯會為無數保國衛民的軍人及軍眷籌建眷舍，讓他們在國家動盪之時，有了遮風避雨的家園，一代、二代、三代，在台灣這塊土地安身立命。婦聯會可說是眷村人的母親，她究竟犯了什麼罪，掌權者須判其死刑？她是所有眷村人的母親，執政者當真要追殺他們的母親嗎？

（作者為全國眷村文化保存聯盟創始人）