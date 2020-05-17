中華民國在台灣，由法律人擔任總統，即將邁入第6個4年，也就是，蔡總統即將開始她的第2個4年連任任期。

歷經解嚴、終止戡亂、政黨輪替，民主法治時代的來臨，也適時給了法律人投身政治的舞台，包括出任國家總統。基此，法律人某程度也在人民心中獲得了肯定。但是，二十年的「法律人執政」，是否彰顯了法律人為政應有的正面價值？頗令身為法律人的筆者惶恐。亟望，往者已矣，來者可追。

政治，是管理眾人，為人民服務之事。成熟的民主使任何人都有機會獲得人民支持而登上政治舞台。法學教育培養法律人的邏輯思辨，因此面對問題時能快速掌握並提出合宜解方，較容易獲得人民的支持。或許人民普遍認為「優秀的法律人」就會是「優秀的政治家」，但回首過往似乎不然，也因此筆者希望520即將連任總統的蔡英文，能展現爭氣法律人的特質，令人刮目相看。

陳水扁執政時代的民進黨，並沒有掌握國會的多數，僅能擔任法律執行者的角色。對他來說，法律（包括憲法）是一種限制、包袱，因此儘可能的忽視法治以完成自己的政治目的。撇開陳水扁個人的貪瀆案件，其任內「TVBS關台」也好、「防衛性公投」也罷，他基本均以自己的利益，而非法治的價值為導向。法律成了服膺其個人需求之「政治工具」矣！

馬政府時，馬英九希望立下「制度的典範」，建立雙首長制的憲政慣例，保障基本權利、權力制衡。在他執政下，司法院、監察院的獨立性來到歷史高點。馬英九無愧於法律人應有的「正直」素養，對法律及其信念有超乎常人的堅持。只能感嘆，因為拘謹的性格又缺乏必備的政治藝術，使他在內政上常有「令不出總統府」的困境。馬英九作為法律人的典範，卻未能在政治場域發揮加乘的效果，實在是可惜了！

蔡英文總統上台後，民進黨第一次「完全執政」。遺憾的是，絕對的權力卻是絕對的濫權。蔡總統雖向人民展示對司法改革的決心、高呼「民主進步」，卻屢在政府治理（包括兩岸關係）上，放任「玩法」、「弄法」、「毀法」，無視對法治該有的堅持。

九合一選舉大敗後，蔡英文任命多位未得民心，而在地方選舉敗北之士為中央首長、監督地方。固然任命行政官員是總統職權，結果卻是實質毀棄民主憲政價值、無視民意，是謂「玩法」。

內政上，以「暴走」政治形象博取版面、律師出身的蘇貞昌就任行政院長後，更是可嘆。在反送中事件，無端汙蔑律師為被告辯護是「魔鬼中的魔鬼」，扭曲了律師最根本的志業價值；在鐵路殺警案件，貴為行政院長，第一時間不是向全民道歉，謙虛檢討社會安全網與精神衛生照護等缺失，卻膽敢義正辭嚴地指導無罪判決「應該上訴」。敢問蘇院長，還記得自己是掌管各行政部會的院長嗎？何以「事主變公親」，旁觀之姿高呼正義不彰？屢屢扭曲法律和價值真意，用強烈的政治語言操作輿論、消費社會事件，是謂「弄法」。

台灣無論在血源、歷史、文化及經貿上與大陸緊密相關，然而蔡總統面對兩岸問題不只強行通過堪比戡亂戒嚴時期規定的《反滲透法》，更引用過時之行政命令不當詮釋《兩岸人民關係條例》，使「國家認同或基本忠誠度」可以作為懲罰國人之依據。筆者實難想像在全球化的今日社會，面對在國內或異地打拼的國民，「這個國家」不僅未伸出援手、給予幫助，相反地，用「國家認同」、「忠誠度」入人於罪或剝奪財產。如此大開法治倒車，使人民活在動輒得咎的恐懼裡，是謂「毀法」。

以上所提是愛深責切，筆者提醒蔡總統，人民將國家託付於您，應特別謹記以下兩點。其一，誠實告知國民，地理位置不會改變的台灣有什麼籌碼面對大陸？又該如何依照憲法，提出務實可行的國家統一的綱領，擺脫過去4年「左思右想」、退步的兩岸政策。其二，以全體人民的最佳福祉為計，做效益最大的政治抉擇，往經濟繁榮、民主法治、兩岸和平的目標邁進。

政治若秉持良知奉行，是最困難的藝術，也是最尊貴的志業。還盼蔡總統能謹記法治滿分、民主不倒退，才能傲言法律人的優良風範，在政治舞台上發揮正面、積極價值！

（作者為法學教授、律師）