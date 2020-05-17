國家通訊傳播委員會（NCC）新任主委人事案正在立法院審查，與此同時，擁有近80萬收視戶，版圖涵蓋桃園、新竹、苗栗與台中的有線電視集團─台灣寬頻通訊（TBC），正透過其在新加坡的上層公司─亞洲付費電視信託基金（APTT）變更股權。其股權變更依法要受NCC的審查，然而，卻不見NCC出手處理。作為唯一在海外上市的台灣有線電視集團，TBC債留台灣，錢進新加坡，NCC該如何處置，新任主委應擔起責任。

TBC的負債在2019年已超過340億元，信傳媒日前報導，TBC旗下的南桃園有線電視、群健有線電視的負債比例高達77.5%、79%，TBC整體負債比73.4%，當TBC透過台灣的銀行金援輸血時，TBC上層公司APTT的新加坡股東卻持續領著股利。今年4月底APTT宣布現金增資25%，所有權結構將明顯改變，依照《有線廣播電視法》，應該提出申請書及變更後的營運計畫，由NCC審查核准。TBC的收視戶是台灣民眾，但APTT在新加坡，新任NCC主委將如何因應？認為NCC管不到新加坡，還是會伸手為台灣收視戶權益把關？

此次股權變更並不是TBC第一次「偷跑」。早在2013年5月，TBC就曾偷跑去新加坡上市，經濟部投審會、NCC都是透過媒體報導才曉得，事後才緊急要求審查。當初審查的重點有兩項：第一，法律層面上，TBC藉著其新加坡上層公司APTT掛牌公開發行，會不會影響TBC股權結構？有沒有違反《有線廣播電視法》第23條的相關規定？第二，實務上，APTT背後是否有陸資，或者是有台灣其他的系統商參股，進而造成壟斷事實，外人不得而知。

後來NCC在2013年12月通過審核，有條件同意TBC藉著APTT掛牌上市，但警告所有媒體下不為例，還要求TBC每季送股東名冊備查。NCC表示，APTT在發行信託憑證的投資協議書中，明訂不歡迎陸資、台灣政府資金及其他台灣禁止的資金，若發現有陸資或台灣黨政軍投資，APTT也建立了處理的機制，有權阻止，或是買下這些資金持有的股份，因此NCC同意TBC藉著APTT在新加坡上市。NCC並要求APTT當有「顯著的股權變動」時，必須向NCC事先提出申請，獲得許可後，方可變更。

現在，TBC在新加坡的上市公司APTT又在進行現金增資交易，將有25%的股權比例變動，正在新加坡審查。待新加坡政府通過後，原來的幾個股東將形成持股22.8%的大股東集團，這明顯符合7年前NCC針對TBC設下的條件：「顯著的股權變動」。TBC偷跑有前科，此次事件NCC是否知情？或是袖手旁觀？依法依理，NCC應該把關，攬起責任，不該再讓TBC「偷渡」成功。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）