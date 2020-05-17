某些媒體記者前兩天收到附有總統蔡英文及行政院長蘇貞昌會面資訊的電子郵件，由於郵件內容相當具政治敏感性，震撼了國內政壇。總統府一方面說是他們的電腦系統被駭客入侵，另方面又強調媒體收到的電郵內容有假，究竟這個「總統府電郵門」真相如何，各方關注。

說起政治界的事，只要加個「門」字，就代表這件事不單純，有不可告人的黑幕，例如美國前國務卿希拉蕊的「電郵門」事件。這次電郵案發生在總統、副總統520就職日前夕，新內閣人事正在大喬特喬的當口，很值得各方深究。

探究一件事，最重要的是探究動機。就這件電郵門來說，客觀事實就是，寄給媒體記者的電郵是由總統府的電腦郵件系統寄出，電郵附件裡頭載有蔡英文及蘇貞昌會面的時間、兩人準備要談論的資訊等等。從郵件內容看，發出郵件的人目的是在曝露蔡、蘇談論新內閣人事。

從這個客觀事實上看，這些電郵發出的動機，針對的應該不是中共準備大舉入侵台灣的所謂「資訊戰」，而是民進黨內部有人有意藉此事插足520後民進黨新政權的內閣人事。這就像國內一些政府部門機關，每逢人事調整，各式黑函就滿天飛的情況如出一轍。即使民進黨內有些人又拿中共駭客說事，也只是在混淆視聽而已，不能當真。

尤其是民進黨派系林立，各派系山頭在分食政府機關人事上向來都是無所不用其極，眾所皆知。也因為這樣，這次「總統府電郵門」發生後，很多人自然地都把質疑的箭頭指向民進黨內部派系鬥爭。

暫且不論這樣的質疑對或錯，我們不妨換個角度，從總統府應對此事的態度來觀察。總統府發言人室15日晚間宣稱，媒體記者接獲的是假稱「蔡英文陰謀」的會議紀錄形式文件，該信件為「偽變造的文件，內容為臆測拼貼，非屬事實」，請各媒體勿引用。

不過，要說某個東西是假，就必須拿出真的來比較。總統府當然有權說這些電郵附載的文件是假，但如果要更有力的指明這些電郵內容是假，不能只憑兩三句空話，總統府應該提出蔡英文與蘇貞昌會面的全程影音內容、會議資料供比對，才能比出真相。

我比較擔心的是，總統府要的不是真相。眾所皆知，長期以來，民進黨懷疑調查局內部的殘餘「藍營勢力」，對於調查局查案的動向不好掌控。而警政署所屬的刑事警察局，在顏色上就比較「單純」多了。因此，總統府此次不把這一案件交由擔負國家安全責任的法務部調查局，而是交民進黨高層「比較放心」的刑事警察局查辦，我認為應該是總統府對這件電郵案的真相已有基本的了解，懷疑這不是「外部駭客」所為，而是「內部有心人」幹的。事發後交給刑事局查究只是個過場，做給大家看的。

（作者為資深媒體人）