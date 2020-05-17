截至5月15日止，新冠肺炎在大陸的確診病例已經降至91例，大陸相當多的省份已經清零。與此同時，台灣確診病例有50例，香港則有38例。

而在台灣方面，中央流行疫情指揮中心自2月份開始，暫緩包括陸生在内的境外生入境就學以來，如今已經過去3個月。關於暫緩入境的期限，則是一拖再拖，一再延後。

陸生何時能夠返台復學？歷次記者會上，面對這樣的問題，各主管部門視爲燙手山芋，互相踢皮球，始終不肯拿出明確的時間表。記者得到的永遠是「視疫情發展決定」這樣的搪塞。目前全球疫情日趨穩定，作爲原先疫情重災區的歐洲各國，已經開始了復工復學的工作，台灣是否也要跟進，開放境外生有條件地返台復學？

目前在台灣各高校註冊的陸生有2萬多人，然而本學期實際抵校的人數不足10分之1。各高校雖然開設了線上課程，但從陸生的反饋來看，上課的品質很受影響。包括理工科在内的一些課程，是需要實際操作的。而畢業班的同學，更面臨了畢業論文的口試，房租到期等現實的問題。因此，唯有開放返台復學，以上問題才能夠得到解決。

包括教育部在内的相關單位，應當重視陸生的受教權。陸生是來台灣作客的客人，也是兩岸的傳聲筒，抱持著對台灣的好感而來，扮演著民間交流大使的作用。陸生也是兩岸交流的未來，校園時光使得陸生成爲最瞭解台灣、親近台灣的大陸年輕人，台灣政府應當有更長遠的眼光，不應該放棄對這樣一群潛在的「親台派」的關注。期盼蔡政府應當對陸生釋放更多的善意，在政策上給予陸生實質性的幫助。（作者為大學生）